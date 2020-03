Hallitus koolla tänään: Asialistalla mitä tehdä yleisötilaisuuksille

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoi Ylen aamussa, että hallituksen tämän päivän asialistalla on käydä läpi terveysalan viranomaisten suosituksia.

– Varmaan nämä yleisötapahtumat on yksi asia mikä siellä on pöydällä. Käydään läpi, mitä näemme tarpeelliseksi nyt.

Anderssonin mukaan hallituksen kokouksessa käydään läpi myös sosiaali- ja terveyshuollon sekä opetusalan ammattilaisten tilannetta. Tarkoitus on antaa valtakunnallinen suositus noiden alojen ammattilaisille jäädä kotiin hyvin matalalla kynnyksellä, jos on vieraillut epidemia-alueella tai jos on minkä tahansa tyyppisiä flunssan oireita.

– Että tavallaan itse asettaisi itsensä kotikaranteeniin.

Tämän tarkoituksena on huolehtia siitä, että sosiaali- ja terveyspuolella sekä opetusalalla on tarvittavia ihmisiä jatkossakin töissä.

Andersson ei tässä vaiheessa tue opetuksen keskeyttämistä kokonaan. Se on hänen mukaansa tarkoitettu vain hyvin poikkeuksellisia tilanteita varten.

– Se olisi hyvin järeä toimenpide. Kun pienet lapset jäävät kotiin, niin silloin huoltajienkin pitää pystyä heistä huolehtimaan. Siksi linja on ollut, että kouluja suljetaan paikallisten viranomaisten päätöksellä.

Hyvin järeisiin toimiin ryhdyttäisiin Anderssonin mukaan vasta kun tilanne huonontuisi Suomessa merkittävästi nykyisestä.

– Minä painottaisin viranomaistoimenpiteiden lisäksi henkilökohtaisia toimia. Jos on flunssan oireita, niin ei mennä päiväkotiin, kouluun tai töihin.

– Vahvasti vetoan ihmisiin, että seurataan ja noudatetaan viranomaisten ohjeita.

Trumpin päätöksellä kauaskantoisia seurauksia

Opetusministeri Li Andersson (vas.) uskoo, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätöksen taustalla on myös tarve osoittaa, että hän pystyy koviin päätöksiin.

– Kertoo siitä, että Trumpilla on sisäpoliittista painetta. Häntä on kritisoitu hyvin paljon siitä, miten tätä korona-tilannetta on Yhdysvalloissa hoidettu. Hänellä on kova paine osoittaa, että hän on valmis myös järeisiin toimenpiteisiin, Andersson lausui Ylen aamun vieraana.

Anderrson mukaan ilmoitus on kova ja sillä tulee olemaan kauaskantoisia vaikutuksia.

– Ennen kaikkea taloudellisia vaikutuksia ja ennen kaikkea Euroopalle, Andersson toteaa.

Päätös heijastuu myös Suomeen niin, että nyt hallituksessa on tarve neuvotella mahdollisista lisätoimenpiteistä ja käsitellä varsinkin taloudellista puolta.

– Eli millä tavalla me Suomessa varaudumme hallituksena toimimaan, jos näyttää siltä, että tällä on rajuja vaikutuksia myös meidän talouteemme.

