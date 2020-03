Matkustuskielto yllätti talousasiantuntijat – markkinoille tulossa rankka päivä

Trumpin päätös keskeyttää Euroopan Yhdysvaltain-lennot sai Aasian pörssit sukeltamaan yöllä.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerichin mukaan huonojen uutisten tulva jatkuu eikä pohjakosketusta ole näkyvissä.

– Heilunta tulee pörsseissä olemaan jatkossakin suurta molempiin suuntiin.

Trumpin päätös oli von Gerichin mielestä yllättävä mutta hänelle tyypillinen. Trump suosii toimia, joista hän voi päättää itse ohi kongressin. Trump on aiemmin vähätellyt koronan vaikutuksia ja yrittää nyt näyttää, että hän on valmis isoihin tekoihin.

Lentorajoitus pahentaa varsinkin lentoyhtiöiden ahdinkoa. Lentäminen vähenee entisestään, vaikka monet yritykset olivat muutenkin vähentäneet lentomatkoja koronan takia. Lopullinen vaikutus riippuu kiellon pituudesta.

Lentokieltoa suuremmat vaikutukset tulevat kuitenkin koronan kautta muualta.

– Talouksia menee tavallaan kiinni vähän dramatisoiden, koko ajan otetaan suurempia karanteenitoimia käyttöön.

Von Gerich arvelee, että säästämishalukkuus lisääntyy. Euroalueella taantuma näyttää todennäköiseltä.

Elvytystä kaipaavat eniten yritykset

Tänään odotetaan Euroopan keskuspankilta elvytyspäätöksiä. Von Gerichin mukaan keskuspankki on ymmärtänyt koronan vakavuuden. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde on varoitellut, että kyse on vuoden 2008 finanssikriisin kaltaisesta tapahtumasta,

Korona saattaa vaikeuttaa varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saantia.

– Eniten on tarvetta pienille ja keskisuurille yrityksille kohdennetulle tuelle.

Von Gerich odottaa pankkien kautta tehtävää rahoitusoperaatiota, jolla pyritään kanavoimaan rahoitusta yrityksille.

Hän uskoo EKP:n kasvattavan yrityslainaohjelmiaan.

– Vaikka valtionlainojen korot ovat laskeneet rajusti koronan keskellä, niin yrityslainojen riskipreemiot ovat nousseet. Sinne tarvitaan apua enemmän kuin laajamittaiseen elvytykseen.

Von Gerich arvioi, että elvytystoimet voivat piristää markkinoita tilapäisesti, mutta käänne ei ole käsillä.

Epävarmuus isoin myrkky, joka koskettaa meitä kaikkia

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori pitää USA:n matkustuskieltoa järeänä ja yllättävänä toimenpiteenä mutta toisaalta myös ymmärrettävänä.

– Me olimme tyytyväisiä, kun Kiina rajoitti matkustamista Eurooppaan ja yritti katkaista taudin etenemistä. Tässä on vähän samoja ilmiöitä. Jo viime viikkoina olemme kuulleet suomalaistenkin yritysten laittaneen porukkaa matkustuskieltoon ja sillä tavalla myös USA:n matkat ovat olleet monella isolla firmalla jo pannassa.

Vuoren mukaan matkustuskielto vaikuttaa suoraan lentoyhtiöihin ja logistisiin toimijoihin ja matkailualaan mutta myös välillisesti yrityksiin, joiden pitää tehdä esimerkiksi asennustyötä paikanpäällä tai jotka tarjoavat palveluja.

Vuoren mukaan matkustuskielto pitää suhteuttaa muihin koronaviruksen eri puolilla maailmaa aiheuttamiin toimiin.

– Epävarmuuden kasvaminen eri muodoissaan tässä on se isoin myrkky ja se koskettaa sitten jo meitä kaikkia.

Yksi Suomen kannalta esiin nouseva teema koronavirukseen liittyen ovat risteilyalukset.

– Ennemmin tai myöhemmin risteilyalusliikenteessä ja niihin liittyvissä tilauksissa voi olla pitkän tähtäimen vaikutuksia. Minkälaista kapasiteettia jatkossa tarvitaan ja kuinka ala toipuu tästä kriisistä jää nähtäväksi, Vuori pohtii.

Vuoren mukaan matkustuskieltoon on tässä tilanteessa suhtauduttava puhtaana viruksen torjuntaan littyvänä toimena, vaikka Britannian erilainen kohtelu viittaa myös kauppapolitiikan suuntaan.

– Kyllä tämä tauti samalla tavalla jo koskettaa Britanniaa. Siinä suhteessa tämä on jonkinlainen kauppapoliittinenkin näpäytys, Vuori sanoo

