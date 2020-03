Trumpin asettama maahantulokielto: Mitä tiedämme nyt?

Presidentti Donald Trump kertoi Yhdysvaltojen kieltävän matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin 30 vuorokauden ajaksi koronavirusepidemian vuoksi.

Ketä kielto koskee?

Rajoitteet koskevat kaikkia ei-yhdysvaltalaisia, jotka ovat oleskelleet 14 päivän aikana ennen Yhdysvaltoihin tulemistaan 26 Schengen-maan alueella. Schengen-valtioita ovat Belgia, Espanja, Hollanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugal, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tshekin tasavalta, Unkari ja Viro.

Seppo Suvela / Yle

Sen sijaan Iso-Britannia ja Irlanti ovat rajoituksen ulkopuolella. Syytä siihen, miksi nämä maat on vapautettu rajoituksesta, ei toistaiseksi ole tiedossa.

Maahantulorajoitus ei koske Yhdysvaltain kansalaisia sekä Yhdysvaltain pysyvän oleskeluluvan haltijoita. Myös Yhdysvaltain kansalaisten lähimmät perheenjäsenet pääsevät maahan. Tämä koskee kansalaisten ja pysyvän oleskeluluvan haltijoiden puolisoita, alle 21-vuotiaiden kansalaisten tai oleskeluluvan haltijoiden vanhempia sekä heidän alle 21-vuotiaita sisaruksiaan sekä kaikkia kansalaisten tai oleskeluluvan haltijoiden lapsia, kasvattilapsia, huollettavia tai adoptioprosessissa olevia.

Myös armeijan henkilökunta, heidän puolisonsa ja lapsensa saavat tulla maahan.

Lisäksi rajoituksen ulkopuolella ovat erikoisviisumeilla matkustavat henkilöt, kuten lentoyhtiöiden henkilökunta, ulkomaiset hallitusviranomaiset sekä Naton ja YK:n viisumit.

Varapresidentti Mike Pence kertoi, että Schengen-alueelta maahan tulevat Yhdysvaltain kansalaiset ohjataan yhteensä 13 lentokentän kautta, missä heidän terveydentilansa tarkistetaan ennen maahan pääsyä.

Rajoitus ei myöskään koske EU:n alueelta tulevaa rahtia ja tuotteita, Trump tarkensi puheensa jälkeen. Aluksi hän sanoi, että rajoitus koskisi myös rahtia.

Koska rajoitus on voimassa?

Trumpin mukaan rajoitus astuu voimaan perjantaina 13. maaliskuuta kello 23.59 Yhdysvaltain aikaa. Suomessa on silloin lauantaiaamu kello 05.59.

Alustavasti rajoituksen on tarkoitus olla voimassa 30 päivää.

Mikä vaikutus rajoituksella on suomalaisiin?

Suomalaiset eivät siis pääse matkustamaan Yhdysvaltoihin ellei heillä ole kaksoiskansalaisuutta, pysyvää oleskelulupaa tai ei eivät ole Yhdysvaltain kansalaisen lähiomaisia. Maahantulorajoitus koskee myös työluvan haltijoita.

Finnair peruu kaikki lentonsa Yhdysvaltoihin (siirryt toiseen palveluun) 19. maaliskuuta - 12. huhtikuuta. Finnair kuitenkin saa lentää, ja asiakkaita lennätetään vielä takaisin Yhdysvalloista muutamia päiviä sekä Yhdysvaltain kansalaisia takaisin. Finnair lentää New Yorkiin ja takaisin 18.3. asti. Helsingistä Los Angelesiin Finnair lentää vielä sunnuntaina 15.3. ja Miamiin tänään torstaina.

Finnair noudattaa Yhdysvaltoihin suuntautuvilla lennoilla Yhdysvaltojen asettamia matkustusrajoitteita rajoitteiden voimaantulohetkestä alkaen. Tämä tarkoittaa, että sen jälkeen Finnair ei voi ottaa lennolle lainkaan sellaisia asiakkaita, joita maahantulorajoitukset koskevat, huomauttaa Päivyt Tallqvist Finnairin viestinnästä.

Asiakkaat, joilla on varaus nyt perutuille lennoille, saavat Finnairilta viestin lennon perumisesta. Asiakkaat voivat sitten saada lipun hinnan takaisin. Tallqvistin mukaan myös sellaisessa tilanteessa, jossa menolento vielä lennettäisiin Yhdysvaltoihin ja paluu on peruttu, lipun hinnan saa takaisin.

Asiakkaat voivat myös siirtää matkaansa ottamalla yhteyttä Finnairin asiakaspalveluun. (siirryt toiseen palveluun) Poikkeuksellisen koronavirustilanteen vuoksi 30. huhtikuuta mennessä varatun matkan ajankohtaa (siirryt toiseen palveluun) voi muuttaa marraskuun loppuun saakka.

Jos asiakkaita ei saada Yhdysvalloista kotiin Finnairian lennoilla, heidät pyritään reitittämään yhteistyökumppaneiden kautta. Kuitenkin myös vaihtoehtoisia lentoja on rajatusti.

Onko rajoitus aidosti tehokas koronaviruksen torjunnassa?

Lyhyesti sanoen: ei. Useat asiantuntijat muistuttivat Trumpin ilmoituksen jälkeen, että virukset eivät tunne maarajoja.

Yhdysvalloissa on jo yli 1 300 tautitapausta (torstaiaamuun mennessä Suomen aikaa). Viruksen leviämiseen koko Schengen-alueen matkustusrajoitukset eivät käytännössä juuri vaikuta.

Lisäksi ensimerkiksi Britanniassa, joka siis on rajoituksen ulkopuolella, on yli 450 tartuntaa. Useassa Schengen-maassa tartuntoja on huomattavasti vähemmän.

Osa asiantuntijoista katsoo, että Trump on valjastanut pandemian osaksi muukalaisvastaista politiikkaansa. Puheessaan presidentti muun muassa nimitti koronaa "ulkomaiseksi virukseksi" sekä syytti Eurooppaa siitä, etteivät maanosan valtiot pysäyttäneet matkustamista Kiinasta, josta pandemia sai alkunsa.

Mitkä ovat vaikutukset talouteen?

Talousanalyytikko Tero Kuittinen arvioi Ylelle, että päätös tietää taloustaantumaan ajautumista. Kuittisen mukaan Trumpin toiminta vaikuttaa kostolta kauppapoliittisista erimielisyyksistä EU:n kanssa.

Myös vakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo päätöksen olevan selkeä shokki taloudelle.

Osakemarkkinoiden ensireaktio kieltoon on ollut tyrmistys, ja pörssit ovat avautuneet reippaaseen laskuun. Erityisesti lentoyhtiöiden kurssit ovat olleet kovassa laskussa. Analyysiyhtiö Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén arvioi, että koronaviruksen aiheuttama tilanne on katastrofaalinen lentoyhtiöille.

