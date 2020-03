Katso lukijoiden 100 ilmastotekoa – professorin mukaan niillä on merkitystä, koska 66 prosenttia ilmastopäästöistä syntyy kotitalouksissa

Yksittäisen ihmisen ilmastoteoilla on väliä. Näin ajatteli yli puolet suomalaisista, kun Yle teetti asiasta kyselyn Taloustutkimuksella.

He ovat myös oikeassa, sanoo ympäristöjohtamisen professori Lassi Linnanen. Nimittäin 66 prosenttia ilmastopäästöistä syntyy kotitalouksissa.

Kysyimme yleisöltä, miten he ovat muuttaneet elämäänsä ilmastonmuutoksen vuoksi. Saimme yli tuhat vastausta, ja niihin oli listattu ainakin sata erilaista tekoa. Pyysimme Linnasta arvioimaan, kuinka merkittäviä teot ovat ilmaston lämpenemisen torjunnassa.

Jaoimme lukijoiden omat ilmastoteot viiteen eri teemaan: ruoka, liikkuminen, asuminen, tavarat ja vaatteet sekä muut isot ja pienet teot. Professori Lassi Linnanen kommentoi tässä jutussa jokaisen teeman ilmastotekoja erikseen.

Yksittäisten ilmastotekojen vaikutusta voi tutkia tarkemmin Ylen ilmastolaskurista.

Ruokaan liittyvät teot: Syön kasviksia ja minimoin hävikin

Omaan hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa ruokavaliolla. Pipsa Uutto-Rajakallio / Yle

Ryhdyin vegaaniksi

Ryhdyin kasvissyöjäksi / Lopetin lihan syönnin

Lopetin punaisen lihan syönnin

Minimoin ruokahävikin

Vaihdoin kookos- ja kaurapohjaiset tuotteet eläinperäisten tilalle

Lopetin juuston ja leikkeleiden syönnin

Välttelen palmuöljyä sisältäviä tuotteita

Syön luomutuotteita

Ostan vain kotimaisia tai eurooppalaisia tuotteita

Vaihdoin riisin kotimaisiin perunoihin

Kerään ja säilön luonnonmarjoja

Käytän satokauden tuotteita

Syön lihan sijaan kalaa

Syön lohen sijaan silakkaa

Puolitin kahvinjuonnin

Kasvatan itse vihanneksia, marjoja ja juureksia

Viljelen kasviksia pihallani

Ympäristöjohtamisen professorin Lassi Linnanen kommentoi:

– Tehokkain ja merkittävin vaikutus ilmastopäästöihin on sillä, että luopuu lihasta ja etenkin punaisesta lihasta.

Ylen ilmastolaskurin mukaan luopuminen lihasta vähentää yhden ihmisen hiilidioksidipäästöjä 799 kiloa vuodessa. Vegaaniruokavalio eli kaikesta eläinperäisestä ruuasta luopuminen puolestaan laskee päästöjä 837 kiloa.

– Toinen merkittävä asia on ruokahävikki.

Lassi Linnanen perustelee hävikin vähentämisen merkitystä tutkija Juho-Matti Katajajuuren sanoin: ”Yhden pilaantuneen kinkkusiivun ympäristövaikutus hävikkinä ja turhana ruuan tuottamisena on suurempi kuin pakkauksella”. Katajauuri työskentelee Luonnonvarakeskuksessa.

– Maitotuotteet ovat myös merkittävä asia, mutta liha on omaa luokkaansa.

Sen sijaan sillä, ostaako kotimaista vai ulkomailta tuotua ruokaa, ei Linnasen mukaan ole juurikaan merkitystä hiilijalanjälkeen. Kuljetuksen päästöt yhtä hedelmäkiloa kohden ovat vähäiset.

– Kausisyöminen taas on ilmastoteko.

Myös kalan syöminen lihan sijaan käy ilmastoteosta.

– Lohen vaihtaminen silakkaan vaikuttaa etenkin vesistöjen kuntoon – ei niin hiilijalanjälkeen.

Liikkumiseen liittyvät teot: Myin auton ja lopetin lomalennot

Moni kertoo vaihtaneensa auton polkupyörään tai julkiseen liikenteeseen. Sini Ojanperä / Yle

Olen myynyt auton pois

Liikun julkisilla

Ajan sähköautolla bensiiniauton sijaan

Olen vaihtanut bensa-auton biokaasuautoon

Ajan biodieselillä

Olen vaihtanut työmatka-autoilun pyöräilyyn

Kävelen työmatkat

Olen lopettanut lomalennot

Lennän vain kerran vuodessa

Kompensoin lentomatkani

Matkailen vain kotimaassa

Ajan maksimissaan 80 km/h

Minulla on mökkinä kesämaja metromatkan päässä

Minulla ei ole omaa mökkiä

Ympäristöjohtamisen professorin Lassi Linnanen kommentoi:

– Lentäminen ja polttomoottoriauto ovat merkittävimmät päästölähteet liikkumisen osalta. Jos luopuu autoilusta, eikä käytä sitä rahaa lentämiseen, se on ilmastoteko.

Ylen ilmastolaskuri kertoo, että bensiiniauton vaihtaminen biokaasuautoon vähentää hiilidioksidipäästöjä roimasti. Tällä tempulla yhden ihmisen päästöt tipahtavat lähes 3 000 kiloa vuodessa. Se on melkein kolmasosa keskimääräisen suomalaisen vuosipäästöistä.

Lomalento Etelä-Eurooppaan aiheuttaa ilmastolaskurimme mukaan yli 1 200 kilon hiilidioksidipäästöt ja kaukomaille lentäminen yli 2 300 kilon päästöt.

Asumiseen liittyvät teot: Vaihdoin maalämpöön ja asun vähissä neliöissä

Ikkunoiden tiivistys on ilmastoteko. Myös huonelämpötilalla on väliä. Nella Nuora / Yle

Käytän uusiutuvaa sähköä

Ostan päästötöntä sähköä

Olen vähentänyt sähkön kulutusta

Olen rakentanut oman aurinkovoimalan

Olen vaihtanut kaukolämmön maalämpöön

Olen vaihtanut öljylämmityksen kaukolämpöön

Pidän kodin lämpötilan maksimissaan 20 asteessa

Käyn suihkussa harvemmin kuin ennen

Käyn kylmässä suihkussa

Pesen astiat käsin

Asun pienessä asunnossa (15 neliötä)

Asun kimppakämpässä

Olen eristänyt taloni

Olen vaihtanut asuntooni uudet ikkunat

Asun energiaa säästävässä uudessa talossa

Ympäristöjohtamisen professorin Lassi Linnanen kommentoi:

– Asumisessa on merkityksellistä se, kuinka paljon neliöitä on yhtä asukasta kohden. Jos asuu isossa asunnossa, päästöt ovat yleensä isot. Suurin päästäjä on ehkä omakotitalon öljylämmitys tai kerrostalon fossiilinen kaukolämpö.

Ylen ilmastolaskurista näkee, että maalämpöön vaihtaminen pudottaa päästöjä reippaasti. Omakotitalossa kaukolämmön vaihto maalämpöön pudottaa päästöjä reilut 3 400 kiloa vuodessa.

Vihreään, vähäpäästöiseen sähköön siirtyminen vähentää kerrostaloasukkaan päästöjä yli 300 kiloa vuodessa. Ikkunoiden vaihtaminen omakotitalossa pienentää yhden henkilön ilmastopäästöjä ilmastolaskurin mukaan 940 kiloa.

Tavaroihin ja vaatteisiin liittyvät teot: Ostan käytettyä ja korjaan vanhaa

Ostan vaatteita kirpputorilta uusien sijaan

En käytä pikamuotia

Korjaan vaatteita uuden ostamisen sijaan

Korjautan rikkinäiset laitteet

Suosin pellavaa, villaa ja ekopuuvillaa keinokuitujen sijaan

Ostan huonekalut käytettyinä

En ole hankkinut turhia astioita, tavaroita tai koristeita kotiin

Toimin low buy -periaatteen mukaan (vähän mutta laadukasta)

Välttelen suuryritysten tuotteita

Ostan vain suomalaisia tuotteita

Olen vähentänyt muovinkäyttöä

Olen lopettanut muovipussien ostamisen

Kierrätän muovit

Olen vaihtanut muoviset pesuainepullot palasaippuaan

Käytän biohajoavia tuotteita muovisten sijaan

Käytän talouspaperin sijaan vanhoja kangasriepuja

En käytä koskaan kertakäyttöastioita

Olen vaihtanut paperiset sanomalehdet digilehtiin

En osta ulkomailta verkkokauppaostoksia

Olen vähentänyt kosmetiikan käyttöä

Olen lopettanut tupakoinnin ja alkoholin

Suosin aineettomia ja elämyslahjoja

Ympäristöjohtamisen professorin Lassi Linnasen kommentti:

– Kodin “valkoiset koneet” ovat merkityksellisiä tässä kulutuksen lohkossa.

Linnanen tarkoittaa valkoisilla koneilla esimerkiksi jääkaappia, pakastinta ja pesukonetta. Mitä vähemmän kyseiset laitteet kuluttavat sähköä ja mitä vähemmän niitä on, sitä vähemmän syntyy ilmastopäästöjä.

– Tekstiilit, vaatteet ja kengät ovat toinen merkityksellinen ryhmä päästöjen kannalta.

Kirpputorilta ostetut vaatteet ovat ilmastoteko, sillä ne säästävät uuden vaatteen tekemisessä syntyvät päästöt.

Myös pikamuodista luopumista voi pitää ilmastotekona. YK:n mukaan muotiteollisuus tuottaa kymmenen prosenttia maailman ilmastopäästöistä.

– Kaikilla luetelluilla asioilla vaikutusta ilmastopäästöihin, vaikkakin yksittäisellä teolla ehkä pieni.

Muut isot ja pienet teot: Lajittelen, lahjoitan ja kompensoin

Jos omistaa metsää, sen suojelu on hiilinielun rakentamista – ja ilmastoteko, sanoo professori Lassi Linnanen. Tenho Tornberg / Yle

Pidän omistamani metsät luonnontilassa

Perikunta suojeli metsänsä

Maanviljelijä lopetti peltomaiden muokkauksen

Kompensoin päästöni

Lahjoitan rahaa Hiilipörssiin ja Luonnonperintösäätiölle

Säästän ilmastorahastoon

Lahjoitin perintörahat ilmastorahastoon

Vaihdoin opetusalelle kulutukseen kannustavasta tehtävästä

Vaihdoin työni ympäristöalan tutkijaksi

En hanki lapsia

En hanki lemmikkiä

Äänestän ilmastoperusteisesti

En käytä hissiä

Perustin oman kompostin

Lajittelen kodin jätteet

Ympäristöjohtamisen professorin Lassi Linnasen kommentti:

– Metsän suojelu on hiilinielun rakentamista ja merkittävä ilmastoteko, mutta ei korvaa päästöjen vähentämistä.

Päästöjensä kompensointi puita istuttamalla on samoin ilmastoteko. Linnanen korostaa, että sekään ei korvaa päästöjen vähentämistä.

– Ensin vähennetään ja sitten kompensoidaan se, mitä ei voida vähentää.

Kompensointi voi tapahtua muutenkin kuin metsää istuttaen.

– Kompensointi voi olla myös aurinkovoimalan rakentamista kehitysmaihin.

Moni vastaajista mainitsi jätteiden lajittelun.

– Se on ilmastoteko sikäli, että se ehkäisee metaanipäästöjen syntymistä kaatopaikalla ja edistää kiertotaloutta.

Samoin toimii kompostointi. Siinä ravinteiden kierrätys yhtä merkittävä asia.

