Koronavirus laajeni taas uuteen kouluun, tartunta Itävallan matkalta: Altistuneita paljon koulussa ja harrastuksissa Kangasalla

Pitkäjärven koulu on ollut suljettuna tämän viikon.

Aiemmin Kangasalla on suljettu koulu ja laitettu lähes sata rippikoulutapaamisessa ollutta nuorta karanteeniin.

Karanteeni laajenee todennäköisesti taas Kangasalla. Koronavirustartunta on laajentunut koskemaan jo kolmatta koulua Kangasalla. Altistuneiden määrää ei vielä tiedetä.

Pirkanmaalla on selvinnyt keskiviikkoillan ja torstaiaamun aikana neljä uutta tartuntaa, jotka kaikki liittyvät suoraan epidemia-alueella matkailuun Itävallan Tirolin alueella. Tapauksissa on paljon altistuneita ja tilannekuvan luominen on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan kesken.

Yksi sairastuneista on lapsi. Uusiin tapauksiin liittyy koulualtistuminen Kangasalan Suoraman koulussa ja Tampereen yliopistolla sekä harrastuksissa. Sairaanhoitopiiri päättää yhteistyössä THL:n kanssa, missä laajuudessa altistuneita ryhdytään selvittämään.

Kangasalan opetuspäällikkö Merja Lehtonen kertoo, että karanteenissa olevat oppilaat ovat kotona etäopetuksessa. Koulu on ollut yhteydessä näiden oppilaiden huoltajiin. Lähes 550 oppilaan Suoraman koulu ei ole suljettu. Lisäksi koulussa on esiopetusryhmiä.

Kangasalla sadat nuoret karanteenissa ja poissa koulusta

Noin 500 oppilaan Pitkäjärven koulu Kangasalla on suljettu koronaviruksen tämän viikon ajaksi. Lisäksi noin 90 oppilasta ja osa henkilökunnasta asetettiin kahden viikon karanteeniin altistumisen takia. Koulun opettaja sairastui koronavirustartuntaan.

Keskiviikkona kerrottiin, että myös Pitkäjärven koulun oppilas on sairastunut. Tämän takia rippikoulutapaamisessa olleet lähes sata nuorta määrättiin karanteeniin. Nuori oli tilaisuudessa oireeton eikä tiennyt tulevasta koulun karanteenista, koska rippikoulutapaaminen oli päivää ennen kuin opettajan sairastumisesta kerrottiin.

Rippikoulutapaamisen takia karanteeni laajentui myös toiseen yläkouluun Kangasalla eli Pikkolan kouluun, jonka oppilaita on määrätty olemaan pois koulusta. Seurakunta puhdisti keskiviikkona Nuorisotila Parkkia Kangasalla.

Kuudella rippikoulutapaamisessa altistuneista on puhelinhaastattelun perusteella tähän mennessä ollut lieviä hengitystieinfektio-oireita ja heidät tullaan testaamaan. Muiden karanteenissa olevien oireita seurataan ja tarvittaessa testataan.

Sairaanhoitopiiri kertoi torstaina, että Kangasalan Pitkäjärven yläkouluun tai rippikoulutapaamiseen liittyviä uusia tapauksia ei ole ilmennyt.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin neuvontanumero koronavirustartuntaa epäileville ympäri vuorokauden puh. 03 311 65333.

Kangasalan neuvontanumero kuntalaisille joka päivä klo 8-21 puh. 03 56554020.

