HUSin henkilöstössä koronavirustartunta – Uusia tartuntoja todettu muualla maassa ainakin kahdeksan

HUSin henkilöstössä on havaittu koronavirustartunta. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin henkilöstössä on ilmennyt koronavirustartunta. Sairaanhoitopiiri kertoo asiasta tiedotteessa.

HUS järjestää asiasta tiedotustilaisuuden tänään kello 12.30. Yle näyttää tiedotustilaisuuden suorana kello 12.25.

Sairaanhoitopiirit ovat kertoneet tortaiaamuna uusista koronavirustartunnoista, joita on tähän mennessä todettu ainakin kahdeksan.

Pirkanmaalla on todettu keskiviikkoillan ja torstaiaamun aikana neljä uutta tartuntaa, kertoo sairaanhoito piiri tiedotteessa. Kaikki tartunnat liittyvät suoraan epidemia-alueeksi luokitellulla Itävallan Tirolin alueella. Sairaanhoitopiirin mukaan tapauksissa on paljon altistuneita ja tilannekuvan luominen on kesken.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi torstaina aamupäivällä, että sairaanhoitopiirin alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa.

Varsinais-Suomessa on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa.

Hallituksella tiedotustilaisuus kello 13.35

Hallitus pitää koronavirustilanteesta tiedotustilaisuuden valtioneuvoston linnassa tänään kello 13.45. Yle käsittelee koronavirustilannetta suorassa lähetyksessä kello 13.15 alkaen TV1:ssä ja verkkosivuilla, ja näyttää lähetyksessä hallituksen tiedotustilaisuuden.

