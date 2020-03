Ihmiset ostavat varastoihinsa nyt wc-paperia, puuroa ja säilykkeitä – Paniikkia ei ole, sanoo S-ryhmän päällikkö

Keskon ja S-ryhmän kaupoissa pitkään säilyvien elintarvikkeiden kysynnässä on nähtävissä lievää kasvua koronavirustilanteen takia.

Ihmiset ovat alkaneet hiljalleen täyttää varastojaan, kertoo kauppias Hannu Aaltonen Kupittaan Citymarketista, Turusta. Kysyntä on lisääntynyt tällä viikolla selvästi aiemmasta.

– Etenkin säilykkeiden ja kuivatuotteiden, kuten maitojauheen myynti on lisääntynyt tällä viikolla. Ymmärtääkseni maitojauheen ja tämän tyyppisten tuotteiden kohdalla kysyntä ja tilaukset eivät tahdo pysyä perässä, kertoo Aaltonen.

Satakunnan Osuuskaupan S-marketeissa säilykkeiden ja pakasteiden myynti on kasvanut jonkin verran aiemmasta.

– Jo pari viikkoa S-ryhmä on keskitetysti tankannut kauppoja näillä tuotteilla eli varautunut kysynnän kasvuun, sanoo ryhmäpäällikkö Paula Mäkinen.

Hän korostaa, että vallalla ei ole minkäänlaista paniikkia.

Turun Kupittaan Citymarketin kauppias Hannu Aaltonen. Päivi Leppänen / Yle

Keskon mukaan pitkään säilyvien elintarvikkeiden, kuten säilykkeiden ja kuivatuotteiden, kysynnän kasvu on ollut helmikuun lopulta alkaen 10 prosentin luokkaa. Tällä viikolla kasvua on ollut nähtävillä hieman enemmän.

– Hygieniatuotteiden, kuten saippuan, wc-paperin ja varsinkin käsidesin, kysyntä on kasvanut näkyvämmin jo pidempään, sanoo Keskon päivittäistavarakaupan valikoimajohtaja Harri Hellman.

Hellmanin mukaan kuivatuotteissa on ostettu normaalia enemmän muun muassa riisiä, puurohiutaleita ja valmiskeittoja. Kesko on varautunut siihen, että ruokatuotteiden kysyntä voi entisestään kasvaa.

– Ruokakaupan volyymit ovat niin suuria, että tavaraa kyllä riittää, sanoo Hellman.

Päivi Leppänen / Yle

Turun prismajohtaja: Kuluttajat kokoavat kotivaraa

Turun Osuuskaupan elintarvikepuolen verkkokaupasta vastaava prismajohtaja Ville Ämmälä sanoo, että kysynnän kasvua on näkynyt myymälöissä ja ostoskärryissä. Kuluttajat tuntuvat kokoavan kotivaraa kaappeihinsa.

– Asiakkaat ovat selkeästi ostaneet tiettyjä tuotteita varastoon. Voi sanoa, että ihmiset ovat hamstranneet säilykkeitä ja kuivaelintarvikkeita, Ämmälä toteaa.

Elintarvikkeiden tavarantoimituksissa ei ole Ville Ämmälän mukaan ollut ongelmia, ainakaan vielä.

– En osaa suoralta kädeltä sanoa, mitä tuleman pitää. Tietenkin toivotaan, että tämä alkaisi tästä laantua, eikä tulisi mitään suurempaa hässäkkää.

Myöskään Citymarket-kauppias Hannu Aaltonen ei ole vielä havainnut ongelmia tavarantoimituksessa.

– Ainakin toistaiseksi on tullut tavaraa. Mutta jos tämä jatkuu, tulevat jotkut tietyt tuotteet loppumaan, koska ei maahantuojillakaan tänä päivänä ole välivarastoja samalla tavalla kuin ennen.

Lidlin viestinnästä kerrotaan, että yksittäisissä myymälöissä on nähty joitakin suurempia ostoksia parin viime päivän aikana. Koronavirus ei kuitenkaan toistaiseksi vaikuta tuotteiden saatavuuteen. Lidlin mukaan pidemmällä aikavälillä tilanne voi vaikuttaa tuotteiden tilauksiin ja muitakin välillisiä vaikutuksia saattaa tulla.

Joillakin tuotteilla on ollut normaalia enemmän kysyntää. Päivi Leppänen / Yle

Päivittäistavarakauppa: Ei merkittävää kysynnän kasvua

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luodon mukaan ruokakaupoissa tilanne on varsin hyvä eikä tuotteiden loppumista juuri ole havaittu.

– Käsidesi on varmaan ainut poikkeus. Pienimuotoista kasvua joidenkin säilyvien tuotteiden ostamisessa on huomattu, mutta ei mitään merkittävää.

Luoto arvelee, että todennäköisesti kuluttajat ovat enemmän kiinnittäneet huomiota kotivaraan.

– Ainahan puhutaan siitä, että joka tilanteessa kuluttajilla pitäisi olla sellainen kotivara säilössä, että he pärjäävät 72 tuntia. Tähän liittyen varautumista on hieman havaittu lisää.

Kotivarojen täydennys saattaa Luodon mukaan näkyä kaupoissa.

– Voi toki näkyä hetkellisesti, mutta kyllä meillä Suomessa kaupat ja elintarviketeollisuus ovat varsin hyvin varautuneet tähän, ja toimitusketju pelaa tällä hetkellä ihan normaalisti.

Luoto sanoo, että keskusvarastosta löytyy täydennystä eikä kuluttajalla ole mitään syytä lähteä hamstraamaan mitään tuotteita merkittävästi. Toki kotivaran on syytä olla kunnossa. Se on hyvä vara jokaisella, mutta ei sen enempää, Luoto muotoilee.

– Vuonna 2010 oli kaupan työntekijöiden lakko ja elintarviketeollisuuden lakko, niin silloinhan nähtiin tyhjiä hyllyjä. Onneksi suomalainen kuluttaja on kuitenkin aika rationaalinen.

Kotiinkuljetukset kasvussa

Kupittaan Citymarketin verkkokaupan tilaukset lisääntyivät kauppias Hannu Aaltosen mukaan jo alkuviikosta selvästi.

– Selkeästi asiakkaat tilaavat nyt verkkokaupan kautta enemmän kuin normaalisti. Meillä on varmasti perjantain ja lauantain kaikki toimitukset täynnä, mitä pystytään toimittamaan.

Myös Porin Puuvillan Citymarketista kerrotaan, että verkkokaupan kotiinkuljetuspalvelussa tilaukset ovat kasvaneet loppuviikolla selvästi tavanomaisesta.

Turun Itäharjun ja Raision Myllyn Prismojen verkkomyynnistä vastaava Ville Ämmälä ei ole havainnut merkittävää kysyntäpiikkiä netissä. Kyselyitä on kuitenkin tullut kotiinkuljetuksista.

– On kysytty, miten oven taakse voi jättää, jos on karanteeni päällä. Selkeästi puheiden ja kyselyiden tasolla on huomattavissa, että asiasta ollaan kiinnostuneita, kertoo Ville Ämmälä.