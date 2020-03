Eturauhassyöpään kokeiltiin uudenlaista hoitotapaa Kuopiossa – hoitokerrat vähenivät merkittävästi

Tarkkuussädehoidolla on hoidettu kahdeksassa vuodessa jo 1 000 eturauhassyöpäpotilasta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Potilaita on KYSin mukaan ollut kaikkialta Suomesta. Arviolta neljäsosa on tullut hoitoon KYSin erityisvastuualueen ulkopuolelta, myös ulkomailta.

KYS aloitti tarkkuussädehoidon vuonna 2012, kun sairaalaan hankittiin Pohjoismaiden ensimmäinen tarkkuussädehoitolaite CyberKnife.

KYSin tutkimusten mukaan hoito on osoittautunut erittäin tehokkaaksi ja turvalliseksi. Juuri valmistuneen pitkäaikaisseurannan tuloksista ilmenee, että se soveltuu myös sellaisten sairastuneiden hoitoon, jotka sairastavat eturauhassyövän ärhäkämpää muotoa.

Kerralla suurempi sädehoitoannos

KYSin mukaan hoidon tarkkuuden ansiosta terveen kudoksen saama sädeannos jää pieneksi ja tarkkuussädehoitolaitteella annetun hoidon haittavaikutukset ovat tavallisesti lieviä. Sädehoito kestää noin puoli tuntia kerrallaan.

Hoitokertoja tarvitaan sairaalan mukaan vähemmän, sillä hoidon tarkkuuden vuoksi voidaan antaa suurempi sädehoitoannos kerralla. Suurempi kerta-annos myös tuhoaa syöpäsoluja paremmin kuin useasti toistettavat pienet sädehoitoannokset.

– Perinteisellä sädehoidolla eturauhassyövän hoitoon tarvitaan jopa 36–39 hoitokertaa, kun hypofraktioidulla sädehoidolla sama vaikutus saavutetaan noin viidellä hoitokerralla, kerrotaan KYSin tiedotteessa.

KYSin mukaan CyberKnife-laitteen etu muihin tarkkuussädehoitolaitteisiin verrattuna on se, että CyberKnife pystyy seuraamaan tarkasti hoitokohdetta potilaan ja hoidettavan kohteen liikkeistä huolimatta.

– Myös tarkkuus on hieman parempi, sillä sädehoito pystytään kohdistamaan jopa puolen millimetrin tarkkuudella hoitokohteeseen useista eri suunnista. Tyypillisimpiä hoitokohteita ovat aivojen, selkärangan, eturauhasen ja keuhkojen alueen kasvaimet, toteaa ylifyysikko Jan Seppälä sairaalan tiedotteen mukaan.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa. Vuosittain todetaan noin 5 000 uutta eturauhassyöpää.

