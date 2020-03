Korona opetti suomalaiset yskimään ja pesemään kätensä oikein – influenssaan sairastuneiden määrä rajussa laskussa

THL:n mukaan influenssatapauksia on raportoitu huippuviikollakin vain noin tuhat. Määrä kääntyi selvään laskuun samoihin aikoihin, kun ensimmäinen suomalainen sai koronatartunnan.

Talven influenssaepidemia on jäämässä selvästi tavanomaista vaisummaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan jo viime talven epidemia oli lievä kahteen edelliseen verrattuna, ja nyt laboratoriossa varmennettuja tapauksia on todettu vielä sitäkin vähemmän.

THL:n mukaan A-tyypin influenssaan sairastuneita on raportoitu 3000 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tartuntatautirekisterin perusteella viikoittaisten tapausten määrä on jo kääntynyt laskuun.

– Tällä epidemiakaudella tartuntojen määrissä ei ole ollut selvää piikkiä. Suurimmissa influenssaepidemiassa on raportoitu jopa yli 2000 tapausta viikossa, nyt huippuviikolla tapauksia on ollut noin tuhat, toteaa erityisasiantuntija Niina Ikonen THL:n mikrobiologiayksiköstä.

A-tyypin viruksen aiheuttamaa influenssaa on esiintynyt tänä talvena selvästi B-tyyppiä enemmän. Kuluvalla viikolla sairastuneiden määrä on kuitenkin ollut selvässä laskussa.

Korona tuli, influenssa taipui

Ensimmäinen suomalainen sai koronavirustartunnan helmikuun lopulla. THL alkoi ohjeistaa (siirryt toiseen palveluun) suomalaisia kiinnittämään huomiota käsi- ja yskimishygieniaan, jotta viruksen leviämistä voitaisiin ehkäistä mahdollisimman tehokkaasti.

Käsienpesu tehostui työpaikoilla, päiväkodeissa ja kouluissa. Lisäksi niihin ja yleisötapahtumiin alettiin hankkia käsidesejä.

Vahvistettujen A-influenssatapausten määrä kääntyi selvään laskuun samoihin aikoihin ensimmäisen koronatartunnan kanssa.

Viime viikolla A- ja B-tyypin influenssaan sairastui yhteensä 1043 henkilöä. Perjantaipäivään mennessä sairastuneita on kirjattu 200. Suuria johtopäätöksiä ei kuitenkaan Ikosen mukaan voi vielä tehdä.

– Virukset kiertävät edelleen Suomessa. On mahdollista, että B-tartunnat lähtevät vielä kevään aikana nousuun.

Viruksissa ei isoa muutosta

Niina Ikosen mukaan selvää syytä näin rauhalliselle influenssakaudelle ei tiedetä. Vaikka rokote on paras keino suojautua influenssalta, Ikosen mielestä parantuneen hygienian merkitystä ei voi vähätellä.

– Uskon, että sillä on ollut merkittävä vaikutus tähän influenssakauteen. Kyse on pisara- ja kosketustartuntana tarttuvasta taudista. Kun noudattaa noudattaa hyvää käsihygieniaa ja kiinnittää huomiota yskimis- ja aivastamistapoihin, estää oman sairastumisen lisäksi myös virustautien leviämistä.

Toinen syy influenssakauden laimeuteen voi olla se, että nyt kiertävissä influenssaviruksissa ei ole tapahtunut kovin suurta muutosta verrattuna rokoteviruksiin.

– Voi olla, että väestössä on jo jonkin verran immuunisuojaa kiertäviä viruksia kohtaan sitä kautta, että on sairastanut taudin aiemmin tai on ottanut rokotteen.

Jäävuoren huippu

Influenssaan sairastuneiden määrissä on ollut myös paljon alueellista vaihtelua. Niina Ikonen muistuttaa, että vahvistettujen tapausten raportointi on vain jäävuoren huippu.

Suuri osa potilaista sairastaa influenssan kotona, ja influenssatesti tehdään lääkärissäkin hyvin harvoille.

Kymenlaakson keskussairaalan (Kymsote) päivystyksen ylilääkäri Kimmo Salmio kertoo, että on mahdollista, että tavallinen influenssa on vähentynyt lisääntyneen käsihygienian myötä ainakin Kymenlaaksossa.

– Lisäksi voi olla parempi rokotekattavuus tai muuten vaan vaimeampi virustarjonta.