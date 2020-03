Ärsyttääkö uutispönötys? Ylen uudessa podcastissa uutisista puhutaan rennosti ja ymmärrettävästi

Miten saada nuoret kiinnostumaan uutisista? Sitä kysymystä pähkäillään monissa mediataloissa. Nuoria kyllä kiinnostavat uutiset, mutta perinteiset kanavat eivät heitä tavoita.

– Audion kuuntelu on kuitenkin kasvanut nopeasti, joten päätimme tehdä uutispodcastin. Yle on kaikkien media, joten kaikenikäisiä on palveltava, sanoo Yle Uutisten sisältöpäällikkö Kirsi Teräväinen.

Marjukka Mattila on toinen Takaisin Pasilaan -ohjelman juontajista. Hän on juuri saanut ensimmäisen ohjelman nauhoitettua juontajaparinsa Toivo Haimin kanssa.

– Huh, kyllä tuli hiki. Ensimmäinen ohjelma taisi jännittää koko tiimiä, sillä kaikki tunnustivat nukkuneensa huonosti.

Ohjelman kesto voi vaihdella, mutta yleensä tähdätään 20 minuutin tiiviiseen pakettiin. Uutisvirrasta valitaan muutama aihe laajempaan käsittelyyn. Lisäksi luvassa on lyhyempiä katsauksia.

Naurua ei ole kielletty

Kaksikko käsikirjoittaa jaksot, mutta sitä ei noudateta orjallisesti.

– Kyllä ne uutiset loppujen lopuksi tulee omin sanoin kerrottua. Haluamme pitää ohjelman mahdollisimman keskustelevana.

Takaisin Pasilaan ei ole kuitenkaan pelkkää juontajaparin puhetta. Mukana on juttuja, kommentteja ja asiantuntijavieraita.

Ensimmäisen lähetyksen pääaiheena oli tietenkin koronavirus.

– Nyt tilanne elää niin nopeasti, että joudumme ehkä tekemään lisäyksiä ohjelmaan ennen julkaisua, toteaa Mattila.

Koronavirustakaan ei käsitellä podcastissa virallisia tiedotteita siteeraten. Haastateltavaksi hankittiin alle kolmekymppinen, joka on tällä hetkellä karanteenissa.

Takaisin Pasilaan muistaa kohderyhmäänsä jatkuvasti.

– Vaikka käsittelemme samoja asioita kuin tavallisissa uutisissa, näkökulma on aina nuoren. Miten asia vaikuttaa 20–30-vuotiaan nuoren elämään, painottaa Mattila.

Juontajat käsikirjoittavat ohjelman, mutta improvisaatiolle jätetään paljon varaa. Jyrki Valkama / Yle

Uutiset kertovat usein ikävistä asioista. Takaisin Pasilaan haluaa löytää niistäkin positiivisia puolia tai toivonpilkahduksia.

– Haluamme huojentaa, ettei uutisten jälkeen jäisi kauhean ankea olo.

Asioita käsitellään ymmärrettävästi, eikä nauru ole kiellettyä.

– Se luo kivemman tunnelman, jos pystyy heittämään kevennyksen johonkin väliin.

Ohjelman nimi löytyi, kun tekijätiimi mietti nimeä, joka olisi rento mutta luotettava.

– Nuoretkin tunnistavat tv-lähetyksistä tutun fraasin "takaisin Pasilaan". Se on myös vähän vitsikäs, sanoo sisältöpäällikkö Kirsi Teräväinen

