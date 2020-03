HS: Valokuvataiteilija Susanna Majuri on kuollut

Palkittu valokuvataiteilija Susanna Majuri kuoli äkillisesti 5. maaliskuuta. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat.

Susanna Majurin taianomaisissa valokuvissa vesi on usein keskeinen elementti. Toinen toistuva teema hänen teoksissaan on pohjoinen maisema ja mielentila.

Tavoitimme Susanna Majurin galleristin, joka on tehnyt pitkään yhteistyötä taiteilijan kanssa.

– Susanna Majuri oli älykäs ja tavattoman lahjakas taiteilija. Hänellä oli oma persoonallinen näkemys ja oma tapa esittää se, kertoo galleristi Rauli Heino.

Galleria Heinossa on ollut kolme Majurin näyttelyä.

Susanna Majurin kuvissa toistui usein vesiaihe. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Susanna Majurin teoksia on ollut esillä lukuisissa kansainvälisissä yhteis- ja ryhmänäyttelyissä vuodesta 2005 lähtien. Yksityisnäyttelyitä hänellä on ollut muun muassa Suomen valokuvataiteen museossa (2010), Valokuvataiteen museossa Belgian Charleroissa (2011) sekä Sogn og Fjordane -taidemuseossa Norjassa (2011). Lisäksi hänen teoksiaan on useissa merkittävissä kokoelmissa.

Parhaillaan hänen teoksiaan on esillä suomalaistaiteilijoiden yhteisnäyttelyssä Islannissa.

Susanna Majurille myönnettiin valokuvataiteen valtionpalkinto vuonna 2018.

Majuri on valmistunut taiteen maisteriksi vuonna 2007 Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen linjalta.

– Hän oli iloinen ja aina sydämellinen, kuvailee Rauli Heino.

Tieto Susanna Majurin poismenosta tuli yllätyksenä hänelle.

– Sain tiedon pari päivää sitten. Se oli järkytys.