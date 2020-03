Neljä kysymystä kansliapäällikölle: Kuinka moni suomalainen sairastuu? Voinko mennä ryhmäliikuntatunnille tai oopperaan?

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila muistuttaa, että lähikontaktien välttäminen on tällä hetkellä tärkeintä.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila, kuinka moni suomalainen sairastuu koronaviruksen aiheuttamaan tautiin?

Tällä hetkellä arviomme on edelleen, että hieman reilu 35 prosenttia suomalaisista. Mutta tietysti osa suomalaisista sairastaa taudin niin lieväoireisena, etteivät koskaan havaitse sitä tai sitten he sairastavat taudin kotonaan, eivätkä ota yhteyttä terveydenhuollon yksikköön. Tällöin kaikki tautitapaukset eivät tule tietoomme, ja tämä vaikuttaa myös asiaan.

Miten arvioitte taudin vakavuutta tällä hetkellä?

Tautihan ei sinällään ole mitenkään erityisen vakava väestön kokonaisuuden kannalta arvioituna. Suurin osa tartunnan saaneista eli noin 80 prosenttia sairastaa sen hyvin lieväoireisena. Vakavampia oireita saa 14–15 prosenttia ja viitisen prosenttia sairastaa sitten erityisen vakavasti.

Hallitus esitteli tänään joukon päätöksiä ja suosituksia, jotka kehottavat lähikontaktien välttämiseen vapaa-ajalla ja suurten tapahtumien perumiseen. Pitääkö urheiluseurojen ja vaikkapa opistojen ajaa toimintansa alas?

Hallituksen paketti on kombo, jossa otetaan kantaa paitsi isoihin tilaisuuksiin myös lähikontakteihin. Lähikontaktin välttäminen on se vaikuttavampi toimi näistä. Tärkeintä on suojella vanhuksia ja riskiryhmiin kuuluvia.

En ota suoraan siihen kantaa, tuleeko toiminta ajaa alas. Harrasteita, joissa ei ole lähikontaktia, voi edelleen tehdä. Sellaista on esimerkiksi yksinlaulu.

Menisitkö lätkämatsiin, ryhmäliikuntatunnille tai oopperaan?

En välttämättä tässä tilanteessa menisi lätkämatsiin tai ryhmäliikuntatunnille. Erityisesti pohtisin joukkueessa tapahtuvia sisäliikuntalajeja, joissa hikoillaan ja ollaan paljon lähikontaktissa – varsinkin, jos itsellä on jokin perussairaus.

Toisaalta esimerkiksi joogassa, jossa ei tule välttämättä kova hiki ja jossa on etäisyyttä muihin jumppaajiin, ei ole yhtä iso riski.

Oopperaan todennäköisesti menisin ainakin tänä iltana.