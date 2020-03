Ysiluokkalaiset keräsivät 15 000 euroa leirikoulua varten, mutta nyt matka uhkaa peruuntua koronan takia – "Monta vuotta on säästetty ja tehty töitä"

Luokkaretkien ja leirikoulujen mahdollinen peruuntuminen koronan vuoksi kirpaisee lujasti monia nuoria. Myös Kokkolassa neuvotaan kouluja varautumaan kevään matkojen siirtämiseen tai perumiseen.

Suoraa kehotusta matkojen perumiselle opetustoimi ei ole vielä antanut, vaan tilannetta seurataan. Kokkolan kouluista on suunniteltu tälle keväälle 13 ulkomaan matkaa, osaa on jo siirretty.

Kiviniityn koulun 9E-luokka toivoo yhä pääsevänsä leirikouluun Espanjaan. Matkaa varten on tehty kovasti töitä, sanoo opettaja Anu Talsta.

– Harmittaa kovasti, jos emme pääse lähtemään. Oppilaat ovat tehneet todella paljon töitä tämän eteen. Mutta katsotaan, miten tilanne etenee.

Oppilaat jakavat huolen.

– Totta kai harmittaa, jos ei päästä. On monta vuotta säästetty ja tehty töitä. Käytetty omaa vapaa-aikaa, että päästäisiin ulkomaille, Onhan se aika ikävä juttu, jos ei päästäkään, sanovat Milo Vähäsarja ja Eerik Ruissalo.

Myyjäisiä, paketointia, soran myyntiä

Verna Värinen, Julia Hylkilä, Helmiina Möttönen ja Wilma Krokfors luettelevat, mitä on tehty: pidetty kakkumyyjäisiä ja arpajaisia, myyty erilaisia tuotteita, paketoitu lahjoja marketissa kahtena jouluna viikkojen ajan.

– On tullut monta kymmentä tuntia tullut paketoitua lahjoja.

Rahaa on saatu kerätty 15 000 euroa.

– Olisi sääli, jos rahoja ei saisi takaisin, vaan ne jäisivät jonnekin lentoyhtiölle tai hotelliketjulle.

Leirikoulun on tarkoitus suuntautua Torremolinosiin. Joka päivälle on tehty suunnitelmat ja laadittu paljon ohjelmaa paikallisessa koulussa käymisestä vesipuistokäynteihin.

Toivo reissuun pääsemisestä elää yhä. Opettaja Anu Talsta uskoo silti, että oppilaat, jos reissu peruuntuu.

– Harmittaa myös siksi, että tämä on tosi kiva porukka, jonka kanssa on mahtava lähteä reissuun. Mutta on pakko ajatella terveyttä ja turvallisuutta. Jos ei päästä reissuun, tehdään jotain pientä lähiympäristössä. Ei se tähän jää!

