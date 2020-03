Koronatartunnan saaneen tartunnan alkuperä pystytään yhä jäljittämään, mutta se teettää paljon töitä – selvittäminen tehdään pääasiassa haastattelemalla

Helsingin, Espoon ja Vantaan terveydenhuollon viranomaisten mukaan tartunnan saaneiden tartunnan alkuperä on pystytty toistaiseksi jäljittämään.

– Toistaiseksi on onnistunut varsin hyvin, sanoo terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen Helsingin kaupungilta.

Saman vahvistavat myös tartuntatautilääkäri Topi Turunen Espoosta ja terveyspalvelujen johtajan Pia Vuorela Vantaalta. Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin viestinnästä vahvistetaan, että jäljitystyötä jatketaan edelleen.

Husin alueella on todettu tähän mennessä 50 koronavirustartuntaa ja koko maassa 109 tartuntaa.

Tartunnan jäljittämisellä tarkoitetaan tartuntalain mukaista selvitystä siitä, mistä kukin potilas on taudin saanut. Selvittäminen tehdään pääosin haastattelemalla ja perustuu asiakkaiden kertomiin tietoihin.

– Periaate on, että tartunnanlähteiden jäljitystä kannattaa tehdä niin kauan kuin leviämisen rajaaminen on tehokasta sen viemään henkilöstömäärään nähden, Laukkarinen sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL ja Uudenmaan alueella Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS määrittelevät, kuinka kauan lakisääteistä jäljitystyötä tehdään.

– Käytännöstä luovuttaisiin vasta kansallisten toimijoiden ohjeistuksesta eli jos THL ja HUS katsoisivat, että tartuntoja on väestössä jo niin paljon, ettei lähteiden selvittämisellä leviämisen rajoittamiseksi olisi enää merkitystä, Vuorela selventää.

Selvittäminen vaatii työtä – työvoimaa siirretty muista tehtävistä

Koronavirusten tartuntajäljitykset teettävät kuitenkin paljon työtä pääkaupunkiseudun terveydenhuollossa.

Helsingissä ja Espoossa on jouduttu siirtämään muista tiimeistä lisää työvoimaa tartunnanjäljityksiin. Vantaalla tehtävien siirtoa tehdään tarpeiden mukaan.

Helsingissä epidemiologisessa tiimissä on toista kymmentä henkilöä, mukana on lääkäreitä, hoitajia ja sihteereitä. Espoon tartuntatautiyksikössä on kolme vakituista henkilöä, lisäksi kaikille terveysasemille on perustettu tiimit tätä varten.

Vantaa kertoi epidemiologisen toiminnan olevan osana terveydenhuoltoa, mutta ei tarkentanut henkilöstömäärää.

Lue myös:

Koronan vaikutukset pääkaupunkiseudulla: tapahtumia perutaan, tartuntoja 50 kappaletta – lue uusimmat tiedot

Ylen koko Suomen ja ulkomaat kattava korona-artikkeli

Husin sydänkirurgilla koronatartunta, myös 15 muuta lääkäriä karanteenissa – THL: Suomessa todettu 50 uutta tartuntaa