Puolueet peruvat kokoukset ja yleisötapahtumat – Oppositiojohtaja: "Kaikki ei-välttämätön ihmisten lähikohtaaminen kannattaa minimoida"

Koronavirus sähköisti tänään torstaina myös eduskunnan ja puolueet. Kansanedustajat ja virkamiehet kokoustavat tällä hetkellä tavallista vilkkaammin ja päättävät kunakin päivänä tarvittavista uusista toimista koronaviruksen takia. Tilanteet muuttuvat nopeasti.

Puoluesihteerit päättivät torstaina yhdessä siitä, miten puolueet ja yksittäiset poliitikot toimivat tulevien viikkojen aikana. Kokoukset ja yleisötapahtumat perutaan tai siirretään eteenpäin pääsiäisen yli.

Perussuomalaisten ryhmän puheenjohtaja Ville Tavio oli menossa kahteen kaupunkiin, Auraan ja Lietoon viikonloppuna, mutta niissä järjestettävät tilaisuudet peruuntuivat.

– Tässä tilanteessa ei tosin tulisi mieleenkään lähteä uimahalliin tai mihinkään yleisötapahtumaan, Tavio sanoo.

– Ihmisten pitää rajoittaa voimakkaasti kanssakäymistä.

SDP:n Antti Lindtmanin mielestä on viisasta toimia hallituksen ohjeiden mukaan. Puolueen järjestöpäivät siirretään viikonlopusta myöhempään ajankohtaan.

– Meidän ryhmä suhtautuu tähän vakavasti eikä järjestä tämän kevään aikana mitään ylimäärästä, Lindtman sanoo.

Osa puolueista kuten kokoomus ja vasemmistoliitto on myös päättänyt, että työntekijät voivat siirtyä etätöihin.

Toritapaamiset menevät jäihin

Puolueiden ja poliitikkojen perusjutut, ihmisten kohtaaminen ja puolueen sisäiset palaverit, menevät siis jäihin.

– Uskon, että meidän kaikkien kannattaa minimoida kaikki ylimääräinen, ei-välttämätön ihmisten lähikohtaaminen, kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mielestä on perusteltua välttää kokoontumisia ihmisten sairastumisen ehkäisemiseksi.

Poliitikkojen ei tarvitse kuitenkaan täysin lopettaa kokoustamista vaan asiat hoituvat osin sähköpostin ja whatsapp-ryhmien kautta.

– Eduskuntaryhmät pystyvät koordinoimaan päätöksiä sähköpostitse ja sitä pidetään luotettavana toimintatapana. Tarvittaessa voimme käyttää myös ryhmäpuheluitakin, Ville Tavio arvelee.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen uskoo, että ylimääräinen lähikohtaaminen pitää minimoida. Pekka Tynell / YLE

Eduskunnassa ei ole tartunnan saaneita

Puhemiehistö vastaa eduskunnan ohjeistuksesta. Tällä hetkellä esimerkiksi ulkopuolisten ryhmien vierailut eduskuntaan on kielletty.

Talon virkamiesten on huolehdittava siitä, että Suomen tärkein valtioelin, eduskunta säilyy toimintakykyisenä. Koronaviruksen leviäminen eduskuntaan on estettävä. Niin kuin muissakin työpaikoissa, on myös varauduttava mahdollisiin etätöihin.

– Kansanedustajia ei voi laittaa karanteeniin, mutta mekin jäämme tietysti tarvittaessa kotiin tartuntaa koskevien ohjeiden mukaan kuten muutkin kansalaiset, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki toteaa.

Kokoomuksen Kai Mykkänen muistuttaa, etteivät eduskuntaryhmien omat toimet pelkästään riitä, koska kaikkien puolueiden edustajat ovat valiokunnissa yhdessä.

– Ehkä se lähtee siitä, että kun joku epäilee saaneensa altistuksen, niin silloin tulee itse asettua vapaaehtoiseen karanteeniin tai käydä työterveyslääkärin kautta.

Tällä hetkellä tilanne on hallinnassa. Tiedossa ei ole yhtään tartunnan saanutta edustajaa, virkamiestä tai työntekijää. Kaksi kansanedustajaa, SDP:n Kimmo Kiljunen (sd.) ja keskustan Mikko Kinnunen, on vapaaehtoisessa karanteenissa ulkomaanmatkojen takia.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat tapaavat vielä tänään alkuillasta pääministeri Sannan Marinin hallituksen Säätytalossa. Tapaamisessa keskustellaan koronaviruksen vaatimista toimenpiteistä ja mahdollisesta valmiuslain käyttämisestä.

Aiheesta voi keskustella huomisiltaan klo 23:een.

Lisää aiheesta:

Yle seurasi kyselytuntia: Perussuomalaiset ja kokoomus esittivät valmiuslain käyttöönottoa – "Viesti koulujen sulkemisesta tulisi antaa heti"

Yli 500 ihmisen tilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka, hallitus varautuu taudin leviämiseen lisätalousarviolla

Sopivatko poliitikot yhdessä järeistä toimista koronaepidemian varalta? Yle seuraa kaikkien puolueiden yhteiskokousta, katso suorana