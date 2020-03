Kärtsy Hatakan yllättävä sivutoimi: Waltari-yhtyeen keulakuva on jo vuosia säestänyt ikäihmisten jumppia

Kärtsy Hatakka on jo teini-iästä asti käynyt säestämässä ikäihmisten jumppatuokioita. Katso videolta, miten se sujuu.

Waltari-yhtye on lähdössä keväällä Suomen kiertueelle. Hatakka uskoo, että suunnitelmat toteutuvat koronaepidemiasta huolimatta.

Waltari-yhtyeen keulakuvalla, muusikko Kärtsy Hatakalla on edelleen katu-uskottava tyyli. Punaiset hiukset ja kajalilla tehty silmämeikki ovat olleet Kärtsyn tavaramerkki jo vuosia.

Mutta on yksi tehtävä, jossa Kärtsy Hatakka on Kari. Hän käy usein päivisin säestämässä ikäihmisten jumppatuokioita pianolla. Tätä hän on tehnyt teini-iästä asti, koko muusikon uran ajan.

– Se on tapa saada aamulla muusikko liikkeelle, ainakin mun tapauksessa. Nehän on just ne tunnit, jotka muusikko muuten makaisi sängyssä tekemättä mitään.

Waltarissa Hatakan instrumentti on basso, mutta piano on hänen alkuperäinen soittimensa. Jumppien säestäminen ikivihreillä on hänelle myös soittoharjoittelua.

– Kyllä välillä vedän jotain omaakin, mitä sinne nyt voi soveltaa. Ja paljon ujutan kaikkia rock-biisejä. Mä vaan sovitan ne niin, että se kuullostaa Richard Claydermanilta, Hatakka hymyilee.

Lähiviikkoina luvassa on kiirettä myös Waltarin kanssa. Uusi levy ilmestyy piakkoin ja yhtye on lähdössä kiertämään Suomea.

Ainakaan toistaiseksi koronaepidemia ei ole muuttanut suunnitelmia. Hatakka on toiveikas, että keikat tulevat myös toteutumaan.

– Mä uskon kyllä, että tämä tehokas ennaltaehkäisy, mikä nyt on aloitettu, tämän kyllä selättää.

Katso Kärtsy Hatakan vierailu Puoli seitsemän -ohjelmassa: