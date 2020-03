Herätys: Koronaepidemia rantautuu Suomeen, kassakriisi uhkaa yrityksiä, muistoalbumi kertoo talvisodasta

Koronaepidemia on saapumassa Suomeen – suora lähetys THL:n tilannekatsauksesta klo 10

THL järjestää tänään tiedotustilaisuuden, jossa päivitetään koronavirustilannetta maailmalla ja Suomessa. Taudin leviäminen Europassa on kiihtynyt, ja tilanteen odotetaan muuttuvan epidemiaksi lähiaikoina myös meilllä. THL:n tilaisuudessa annetaan neuvoja siihen, kuinka kansalaisten kannattaa toimia taudin levitessä. Yle näyttää tilaisuuden suorana Yle Areenassa ja Yle.fissä klo 10.

Koronavirus aiheuttaa stressiä ja huolta, vaikka välitöntä tartuntavaaraa ei olisikaan

Italialaislapsi piirsi käskystä kotitehtävänään koronaviruksen. Yli 1000 ihmistä on kuollut virukseen Italiassa. Marco Bertorello / AFP

Koronavirusepidemian leviäminen ja tiukentuneet varotoimet, kuten ohjeet, kiellot ja karanteenit, konkretisoivat virukseen liittyviä uhkakuvia. Ne nostavat kehon vireystilaa ja aiheuttavat huolta joskus liiankin voimakkaasti.

Suomen yrittäjien mukaan koronatilanne uhkaa ajaa yrityksiä kassakriisiin

Koronatilanne saattaa tyhjentää monen yrityksen kassan. Sakari Partanen / Yle

Kun asiakasvirrat supistuvat ja tuotteet eivät liiku, voi monen yrityksen kassa alkaa kumista tyhjyyttään. Tukitoimet ovat tuolloin tarpeen, ja niitä on myös luvassa. Ihmisten terveys on kuitenkin aina etusijalla.

Kuvat ja kirjeet kertovat talvisodassa kaatuneen koulupojan tarinan

Ilppo on luokkakuvan keskirivissä, neljäs poika oikealta. Jyrki Lyytikkä / Yle

Vapaaehtoisena talvisotaan lähtenyt Ilppo Aaltonen kaatui rajussa kranaattikeskityksessä oltuaan rintamalla viikon. Hänen perheensä talletti lyhyen sotaretken kaikki muistot albumiksi.

Pohjoiseen lunta, etelään poutaa

Matti Huutonen / Yle

Pohjois-Suomesa on tänään laajalti pakkaspäivä. Kylmintä on Käsivarren alueella, jossa lämpötilalukemat voivat laskea jopa kymmenkunta astetta miinukselle. Jo Vaasan korkeudelta etelään lämpötila nousee plussalle. Lämpimintä on lounaassa. Päivän kuvaan kuuluu, että pohjoisessa sataa jonkin verran lunta ja ajokeli alueella voi paikoin olla huono tai jopa erittäin huono. Etelässä on poutaa, mutta paikoin voi sataa vetta tai vähän lunta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.

