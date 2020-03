HSL ei myy enää busseissa lippuja koronaviruksen vuoksi: ”Ei tarkoita, että joukkoliikenne muuttuisi maksuttomaksi”

Helsingin seudun liikenne HSL kertoo tekevänsä toimenpiteitä (siirryt toiseen palveluun) koronaviruksen vuoksi.

Koronasta huolestuneet HSL:n bussikuskit vaativat aiemmin, että matkustajat eivät käyttäisi etuovia eivätkä ostaisi lippuja kuljettajilta.

Konkreettisimmin HSL:n varautuminen näkyy matkustajille siinä, ettei lippuja myydä enää busseissa. Näin pyritään välttämään ylimääräistä rahan käsittelyä sekä kuljettajien ja matkustajien välisiä kontakteja.

– Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että joukkoliikenne muuttuisi maksuttomaksi, vaan lähtökohtaisesti edellytetään, että kaikilla on lippu. Kuten raideliikenteessäkin, niin matkustajat hankkivat lipun muualta, toteaa HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.

Bussikuskit ovat myös vaatineet, etteivät matkustajat saisi enää käyttää bussien etuovia, vaan kulkisivat keski- ja takaovista.

Tähän HSL ei suoraan ole suostunut, mutta Anttilan mukaan HSL on ohjeistanut liikennöitsijöitä käyttämään ensisijaisesti busseja, joissa on turvaohjaamo. Turvaohjaamossa kuljettajankopin ovi on suojattu pleksillä ylös kattoon asti.

– Me ei tunnisteta tässä vaiheessa tarvetta siihen, että etuovia ei käytettäisi. Arvioimme, että tilanteessa, jossa matkustajat kulkevat etuovesta sisään eivätkä asioi kuljettajan kanssa, niin tällainen pleksilasi antaa riittävän suojan kuljettajille.

Anttila arvioi karkeasti, että noin 90 prosenttia HSL:n liikenteestä ajetaan busseilla, joissa on turvaohjaamo.

Tehosiivousta myös busseissa

Lisäksi liikennevälineitä ja asemia siivotaan tehostetusti. Erityisesti pintoja, jotka ovat alttiitaihmisten kosketuksille, kuten kaiteita ja tankoja, siivotaan tehostutusti.

HSL myös kehottaa välttämään turhaa matkustamista, etenkin ruuhka-aikoina.

Anttila kertoo, että HSL on varautunut myös aikaistamaan kesäaikatauluja, jos kuljettajia sairastuu paljon.

– Tämä liikenteen supistaminen tulee eteen vasta tilanteessa, jossa kuljettajia ei ole riittävästi käytettävissä. Kesäaikataulut on jo laadittu ja toimitettu hyvissä ajoin liikennöitsijöille.

Tällä hetkellä joukkoliikenne kulkee vielä normaalisti.

