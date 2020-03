Hiljeneekö Suomen keikka- ja kulttuurikenttä kokonaan? AVI kielsi yli 500 hengen suurtapahtumien järjestämisen

Useat tapahtumajärjestäjät odottivat Aluehallintoviraston eli AVI:n ohjeistusta ennen päätöksentekoa tulevasta. Ohjeistus on nyt annettu.

Koronaviruksen vaikutuksista tapahtumien järjestämiseen tulee jatkuvasti uutta tietoa kulttuurin kentältä. Torstaina moni tapahtumajärjestäjä ilmoitti odottavansa AVI:n ohjeistusta päätösten tueksi.

AVI on nyt antanut odotetun ohjeistuksensa. Se kuuluu Etelä-Suomen osalta seuraavasti:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt suurtapahtumien järjestämisen kuukaudeksi kerrallaan perjantaista 13.3. alkaen.

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla kaikissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueella sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 500 henkeä. Kielto päättyy 12.4.2020 kello 24.00.

Voit lukea lisää kiellosta tästä uutisesta.

Moni kulttuuritapahtumien järjestäjä veti kalenterin tyhjäksi jo ennen AVI:n ohjeistusta. Voit lukea jo päätetyistä peruuntumisista tästä artikkelista. Valtioneuvosto antoi eilen suosituksen, jonka mukaan yli 500 hengen yleisötapahtumat on peruttava. Suositus on voimassa toukokuun loppuun saakka.

Uusia päätöksiä listataan tässä päivittyvässä artikkelissa.

Kansallisteatteri peruu kaikki kevätkauden näytäntönsä

Kansallisteatteri sulkee ovensa loppukauden ajaksi. Kaikki kevään näytännöt perutaan koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi, tiedotteessa sanotaan.

– Tärkeintä on nyt, että ehkäisemme yhdessä uusia virustartuntoja, pääjohtaja Mika Myllyaho kommentoi tiedotteessa.

Katsojat voivat vaihtaa lippunsa syksyn näytäntöihin, lahjakorttiin tai pyytää rahansa takaisin. Kansallisteatteri viestii tilanteesta verkkosivuillaan heti kun uutta tiedotettavaa tulee. Lippuvaihtoja voi tehdä toukokuun loppuun saakka.

Myös Rauman teatteri ilmoittaa peruvansa kaikki kevätkauden esitykset 13. maaliskuuta alkaen. Vaikka teatterin 174-paikkainen sali jääkin alle viranomaisten asettaman 500 henkilön rajan, Rauman teatteri haluaa kantaa osansa vastuusta koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä, tiedotteessa sanotaan. Myös Rauman teatterin Rauma-salin tapahtumat on kevään osalta peruttu.

Tiedekeskus Heureka sulkee ovensa

Tiedekeskus Heureka sulkee ovensa kokonaan tämän päivän jälkeen. Tänään perjantaina sisään pääsevät kuitenkin ennakkoon varatut ryhmät ja ennakkolipun haltijat.

– Olimme yhteydessä aluehallintovirastoon ja noudatamme heidän määräystään. Meillä oli odotettavissa viikonloppuna erittäin suosittuun dinosaurusnäyttelyyn useita satoja ihmisiä, siksi määräys koskee myös meitä, viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa kertoo Ylelle.

Tiedekeskus Heureka Vantaalla sulkee ovensa koronatilanteen vuoksi. Eleni Paspatis / Yle

Tapahtuma-alan yritykset pahassa pulassa: "Kuolinisku koko toimialalle"

Tapahtuma-alan yritykset ovat koronan vuoksi historiallisen katastrofin partaalla. Lähes kaikki työt on peruttu toukokuun loppuun asti. Suuret suomalaiset tapahtumatekniikan yritykset RMC Light & Sound sekä Bright Finland aloittavat yt-neuvottelut.

– Tämä on kuolinisku koko toimialalle, huokaisee Bright Finlandin toimitusjohtaja Jarno Uusitalo.

Tilanteen vuoksi koko ala on järjestäytynyt ja lähettää hallitukselle yhteisen hätähuudon. Tapahtuma-alalle toivotaan helpotusta verojen ja palkkojen sivukulujen maksuun, rahoitusta, helpotusta ALV-maksuihin ja tukia mahdollisesti lomautettaville työntekijöille.

Anna Puun ja muiden artistien kiertueet työllistävät tapahtuma-alan yrittäjiä. Kiertueiden peruuntuminen on niille paha isku. Nelli Kenttä / YleX

RMC:llä kevään perutut tapahtumat raastavat liikevaihtoa satojen tuhansien edestä, Brightilla puhutaan miljoonista. Yt-neuvotteluista huolimatta yhtiöissä olleen toiveikkaita, että irtisanomisilta vältytään.

Pulassa ovat alan pienemmätkin. Yksityisyrittäjä Pekka Olava oli eilen rakentamassa Anna Puun tälle päivälle tarkoitettua konserttia Hyvinkäällä, kun tietoa perumisesta tuli. Keikka olisi aloittanut kiertueen, jota ei nyt tapahdukaan.

– Aika hiljaiseksi veti. Kaikki, mitä kalenterissa oli, katosi sen siliän tien.

Olava arvioi, että yrityksen talous ottaa 100 000–150 000 euroa takkiin. Hän uskoo selviävänsä kevään yli, mutta jos tilanne jatkuu kesällä, lienee edessä konkurssi. Osa alan toimijoista hakeutunee konkurssiin jo aiemmin.

– Kaikki tuntuvat olevan aika järkyttyneitä. Puhelimet piippaavat tasaisin väliajoin peruutuksia töistä, Ovala kertoo.

Kiasma peruu näyttelyavajaiset, mutta museo pysyy auki

Kansallisgalleria tekee rajoituksia yleisötilaisuuksiin. Seppo Fräntin kokoelmanäyttelyn avajaiset Kiasmassa on peruttu. Kiasma on toistaiseksi normaalisti auki, ja näyttely avautuu yleisölle 27. maaliskuuta.

Kirjastoissakin hiljaista

Helsingin keskustakirjastossa Oodissa oli viime vuonna kävijäryntäys, mutta nyt on hiljaista. Kirjastonjohtaja Anna-Maria Soininvaaran mukaan nyt on mukavasti tilaa.

– Koronatilanne näkyy selvästi. Nyt on tilaa kierrellä hyllyjen välissä, turvaväleistä ei tarvitse huolehtia.

Kirjojen lainaaminen ei ole vähentynyt dramaattisesti, mutta oleskelu kirjaston tiloissa on. Eilisen hallituksen tiedonannon jälkeen varattuja kokoustiloja peruttiin runsaasti. Myös kirjaston omat yleisötapahtumat on peruttu.

Myös muissa Helsingin kirjastoissa on normaalia hiljaisempaa.

Helsingin Oodin avajaisissa joulukuussa 2018 jonotettiin ahkerasti, mutta nyt on hiljaista. Susanna Siironen / Yle

Lipunmyyntifirmojen asiakaspalveluissa ruuhkaa

Lipunmyyntipalveluissa on ollut ruuhkaa eilen ja tänään. Lippu.fi -palvelun puhelinlinjat ovat käyneet kuumina ja nettisivuilla on ollut vilkasta. Lippu.fi on yksi maamme suurimmista lipunmyyntipalveluista. Yrityksen toimitusjohtaja Ari Palhamo kehottaa ihmisiä seuraamaan tapahtumanjärjestäjien nettisivuja.

– Puhelimella ei ehkä tässä tilanteessa kannata lähestyä. Tilannetiedot päivittyvät jatkuvasti tapahtumajärjestäjien sivuille. Muutaman päivän kuluttua asiat ovat jo paljon selvempiä.

Toimitusjohtajan mukaan yrityksen myynnissä on hiljaista, kun henkilökunta on valjastettu asiakaspalveluun sekä käymään neuvotteluja eri organisaatioiden kanssa.

– Me toimimme niin kuin tapahtumajärjestäjän kanssa sovitaan. Osa haluaa, että palautukset ja vaihdot hoidetaan meidän kautta, osa taas hoitaa homma itse.

Lippu.fi myy lippuja teattereihin, konsertteihin sekä erilaisiin kulttuuri- ja urheilutapahtumiin.

Uutinen päivittyy.

Lue lisää: Uusimmat tiedot koronaviruksesta: HUSissa jo toisella työntekijällä koronatartunta, Berliinissä suljetaan kouluja ensi viikosta alkaen