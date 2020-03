Miksi ihmeessä vessapaperia haalitaan nyt kärrykaupalla? Tutkija: "Itsesuojeluvaisto on tärkein syy"

Koronavirus aiheuttaa hämmennystä ja joissakin ihmisissä ehkä myös pelkoa, joka on ymmärrettävää. Vaikeammin ymmärrettävä asia on into hamstrata esimerkiksi wc-paperia. Se on näkynyt kaupoissa eilen ja on jatkunut tänäänkin.

Ihmiset ovat myös ostaneet hygieniatuotteiden lisäksi paljon kuivatuotteita, kuten säilykkeitä ja näkkileipää.

Miksi kuluttajat haalivat kärrykaupalla esimerkiksi wc-paperia?

"Ihmiset haluavat varmistua, että elämä jatkuu"

– Itsesuojeluvaisto on tärkein syy siihen. Eli ihmiset haluavat varmistaa, että elämä jatkuu myös seuraavalla viikolla ja viikkoina, sanoo tohtorikoulutettava Mikko Hänninen.

Hän tutkii vähittäiskauppaa ja kuluttajien käyttäytymistä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella.

Mutta miksi juuri vessapaperia ostetaan varastoon?

– Hamstraus keskittyy niihin esineisiin, mitä on vaikea korvata ja vessapaperi sattuu olemaan sellainen tuote mihin ei löydy korvaavia tuotteita. Toinen syy on kysyntäpiikki. Vessapaperia menee tasaisesti läpi viikkojen ja kuukausien, mutta nyt on selkeä kysyntäpiikki koronavirusuutisoinnin takia, Hänninen selittää kuluttajien käyttäytymistä.

Hänninen arvioi, että nyt on "selkeästi kyse jostain paniikkiliikkeestä". Tämä kestää ehkä päiviä tai viikkoja, jonka jälkeen kauppa osaa myös paremmin varautua tällaisiin kysyntäpiikkeihin.

Aalto-yliopiston tohtorikoulutettava Mikko Hänninen arvioi, että ihmisen itsesuojeluvaisto on tärkein syy hamstraamiseen. Matti Myller / Yle

Ensi viikolla on huomattavasti parantunut tilanne tutkija arvioi. Jo eilen kaupan keskusliikkeet ovat tilanneet tavanomaista enemmän vessapaperia ja joitakin elintarvikkeita säilöön. Hännisen mukaan tänään tällaisia perustarvikkeita löytyy jo huomattavasti paremmin kaupoista.

Kyse on selkeästi paniikista. Tohtorikoulutettava Mikko Hänninen

Haaliminen ja hamstraaminen loppuu, kun ihmiset ymmärtävät viranomaisten tiedotuksen avulla, että elämä jatkuu myös tänään ja huomenna, vaikka joitakin sopeutuksia elämäntyyliin pitää tehdäkin, Hänninen arvioi.

Hän toivoo, että ruoan verkkokauppa saa uutta tulemista ja piristyy hieman. Koronavirus voi hyödyttää verkkokauppaa.

– Uskon, että se kasvaa ja moni huomaa että se on hyvä vaihtoehto ihan jo arjessa.

Kuivatuotteet olivat perjantaina menneet hyvin kaupaksi Vaasan Prismassa. Jarkko Heikkinen / Yle

Vessapaperin, pastan ja viljatuotteiden hamstraus alkoi eilen

Vantaalla Jumbo K-Citymarketin kauppias Sami Hertell kertoo, että eilen ihmiset alkoivat haalia elintarvikkeita ja wc-paperia erityisen paljon.

– Kysyntää on ollut pitkään säilyvistä elintarvikkeista, pastat, viljatuotteet, näkkileipä ja säilykkeet. Niissä on havaittavissa ihan selkeätä kysynnän kasvua. Ja toki wc-paperiin on kohdistunut kova kysyntä, Hertell kertoo.

Pulaa joistakin tuotteista on jo ollut ainakin väliaikaisesti.

– Säilykepuolella ja viljapuolella. Myös näkkäreistä on ollut pulaa. Lisäksi UHT-maidoista on pulaa, tällaisissa pitkään säilyvissä tavaroissa.

Wc-paperin kysyntä on moninkertaistunut ja myös käsidesin kysyntä on kasvanut Vantaalla. Erityisesti käsidesin saatavuudessa on ollut hankaluuksia, Hertell kertoo.

– Tällä hetkellä käsidesin kanssa on haasteita, että tavaraa saadaan. Me saamme sieltä sun täältä pieniä eriä kerrallaan, tipoittain. Paperia riittää vielä tällä hetkellä, mutta jos tämä jatkuu samanlaisena, katsotaan miten sitten käy.

Desinfiointipyyhkeitä riitti vielä kaupan hyllyillä eilen, mutta nyt nekin ovat lähes loppu. Kauppias saa joitakin eriä silloin tällöin.

Logistiikka on ollut kovilla, vaikka tavaraa riittää keskusvarastoissa

Suurin syy äkillisiin puutteisiin on kauppiaan mukaan nopea kysynnän kasvu. Keskusvarastossa tavaraa riittää, mutta Hertell sanoo, että logistiikka ei pysy perässä.

– Tavaraa ei saada millään tänne niin nopeasti kuin sitä menee ulos. Uskon, että alkuviikon aikana tilanne tasoittuu. Koska nyt eletään perjantaita, se tuo tiettyjä haasteita viikonloppua vasten.

Hertell muistuttaa, että ruoka ei kaupoista lopu, vaikka äkillinen kysyntä tietyissä tuoteryhmissä saa aikaan sen, että valikoimaa on hieman tavallista vähemmän.

Wc-paperin ja käsidesin kohdalla saatavuus riippuu kauppiaan mukaan siitä, kuinka kauan kysynnän piikki jatkuu.

"Ei vessapaperi pelasta koronalta"

Hertell ei osaa sanoa, miksi ihmiset ostavat erityisen paljon juuri vessapaperia. Hän arvelee, että kyse on jonkinlaisesta varautumisesta.

Merita Korhonen oli ostoksilla Vantaalla K-citymarketissa. Ostoskärryissä oli erityisen paljon wc-paperia.

– Koska se on tänään tarjouksessa ja mun vessapaperi on loppu. Olen muuttamassa ja saan tänään avaimet ja ajattelin viedä paperit valmiiksi uuteen asuntoon.

Vaikuttiko koronatilanne vessapaperin hamstraukseen?

– Ei se vessapaperi pelasta koronalta, joten ei kyllä vaikuttanut, Korhonen napauttaa vastaukseksi.

