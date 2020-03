Hamstraajat, rakennatteko vessapaperista bunkkeria kotiinne? Some repii huumoria koronaviruksesta

Vessapaperin hamstraus kaupoista koronaviruksen takia ihmetyttää ja naurattaa sosiaalisessa mediassa.

Ammattiliitto Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kertoo Twitterissä olevansa terveydenhuollon ammattilainen, joka on käynyt myös maanpuolustuskurssin. Hän kysyy, kummassako koulutuksessa hän on nukkunut, kun ei tiedä, miksi vessapaperia pitäisi hamstrata.

Useat ovat jakaneet some-virrassaan vessapaperista olohuoneeseen rakennettua bunkkeria.

Monet – kuten Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson – jakavat kuvaa, jossa Maslow'n tarvehierarkia on tehty uusiksi.

Ilmeisesti tänään oli se päivä, jona kaikissa Prismoissa ja Citymarketeissa järjestettiin yli 500 hengen vessapaperiaiheinen kokoontuminen. #korona #koronavirus pic.twitter.com/aIg48MonhT — Maria Pettersson (@mariapetterss0n) 12. maaliskuuta 2020

Myös poliittisen historian dosentti, politiikan kommentaattori Erkka Railo vitsailee samalla aiheella, mutta liittää siihen myös turkulaisuuden.

Hyvä peruuttaa yli 500 hengen tilaisuudet, kun Kupittaan sittarissa on noin 20 000 turkulaista. #korona — Erkka Railo (@ErkkaRailo) 12. maaliskuuta 2020

Useat kansalaiset ovat myös ihmetelleet hieman virnuillen, onko THL:n johtaja itse sairastunut koronavirukseen. Tämänkaltaisia twiitteja löytyy kymmeniä:

THL:n johtaja kertoo, että älkää menkö töihin, jos olette vähänkään nuhkaisia. Vieressä joku randomi äijä niistelee ja pyyhkii hikeä kasvoilta. Onko tämä taas joku Putouksen sketsi?#thl #korona #koronavirus #karanteeni pic.twitter.com/byOEEYXjQb — Jiri Keronen (@keronen) 13. maaliskuuta 2020

Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi ihmetteli eilen Twitterissä, mitä suomalaisista voisi päätellä siitä, että Helsingin pörssin ainoa nousija torstaina oli alkoholiyhtiö Altia. Tänään moni jo kyselikin sosiaalisessa mediassa, että pitääkö myös viinaa ja viiniä ryhtyä hamstraamaan.

Jo muutama päivä sitten julkaistu uusi versio Michael Jacksonin kuuluisasta Beat It -kappaleesta on saanut uusilla sanoilla valtavan suosion: alkuperäistä Facebook-päivitystä on jaettu kymmeniätuhansia kertoja.

Etätyö voi olla myös mukavaa, ainakin somesuosikki Seppo-koiran mielestä.

Se on lähityöäijä täällä morjens! 🤟



Iskä ja muut työtoverini jäivät etätöihin ainakin 2,5 viikoksi. Itselleni tämä sopii, sillä olen rutinoitunut etätyöntekijä ja myös lähityöskentely koneen ääressä on vahvuuteni.



Tässä oma panokseni perjantaille. #etätyöLIVE #lähityöLIVE pic.twitter.com/BYYphCnbZd — Seppo (@seppokoira) 13. maaliskuuta 2020

Myös Tampereen yliopiston apulaisprofessori Johanna Vaattovaara näki tilanteessa positiivisia puolia.

Mahtaako näkyä piikki yliopistojen julkaisumäärissä tulevien parin vuoden tilastoissa?

Niin kamala kuin tämä tilanne onkin, yhtälö tarkoittaa, että yliopistolaisilla on enemmän aikaa tehdä ydintyötään, tutkimusta, ja kirjoittaa artikkeleita.#yliopisto #tutkimus #korona — Johanna Vaattovaara (@JVaattovaara) 13. maaliskuuta 2020

Kirjailija Jari Tervon mielestä suomalaiset ovat harjoitelleet hallituksen koronavirusohjeita varten koko elämänsä.

Ihmisten on henkeään ja terveyttään varjellakseen karsittava inhimilliset kontaktit minimiin. Suomalaiset ovat harjoitelleet tätä hetkeä varten koko historiansa.#koronavirus — Jari Tervo (@JariTervo1) 12. maaliskuuta 2020

