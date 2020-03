Miksi yli 500 oppilaan kouluun voi mennä, vaikka kokoontumisia rajoitetaan? Neljä kysymystä opetusministeri Li Anderssonille

Hallitus päätti eilen kieltää yli 500 hengen kokoontumiset Suomessa. Moni suomalainen käy koulua, jossa on yli 500 oppilasta. Onko kouluun turvallista mennä, opetusministeri Li Andersson (vas.)?

Kouluun voi mennä normaalisti, ellei koulusta ole annettu muita ohjeita. Koulut on harvoin rakennettu niin, että kaikki 500 oppilasta olisivat samaan aikaan samassa tilassa. Siksi opetus voi jatkua normaalisti myös isoissa kouluissa.

Jos koulu taas haluaisi järjestää kaikkia oppilaita koskevan tilaisuuden, niin siihen tämä päätös tietysti vaikuttaisi.

Hallitus on antanut kaksi suositusta, jotka koskevat myös oppilaitoksia. Ensimmäinen niistä on se, että oireisena ei mennä päiväkotiin, kouluun eikä töihin. Toinen on se, että jos lapsi tai opetushenkilöstöön kuuluva aikuinen on vieraillut maassa, joka voidaan katsoa epidemia-alueeksi, niin on syytä jättäytyä kotiin kahdeksi viikoksi.

Tartuntatautilain nojalla kunnan toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset koulujen karanteeneista, mikäli sellaiselle on tarvetta.

Mitkä kaikki oireet ovat syy jäädä kotiin?

Olemme puhuneet flunssaoireista. Muistutan, että epidemia-alueilla vierailun jälkeen kotiin on syytä jättäytyä myös oireettomana.

Järjestetäänkö koulujen liikutantunnit normaalisti, vaikka sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö kehotti eilen välttämään hikiliikuntaa?

Eilen hyväksytyissä valtioneuvoston ohjeissa kehotetaan varovaisuuteen erityisesti riskiryhmien eli iäkkäiden ja perussairaiden osalta.

Jos kyse on opetukseen kuuluvasta liikuntatunnista, joka pidetään koulussa, jossa ei ole todettu tartuntaa tai altistuneita, ei ole mitään estettä tunnin pitämiseen. Vaikka tilanne on poikkeuksellinen, niin pyrimme turvaamaan myös opetuksen jatkumisen ja oppilaiden oikeuden osallistua opetukseen.

Meillä on tietysti myös valmius antaa uusia ohjeistuksia, jos tilanne muuttuu. Seuraamme tilannetta jatkuvasti.

Joissakin kunnissa koulut ovat peruneet esimerkiksi leirikouluja. Onko tähän syytä?

Koulut voivat itse päättää tämänkaltaisista rajoituksista ja linjauksista. Luotan siihen, että kunnat ja muut opetuksen järjestäjät osaavat itse arvioida, millainen menettely on järkevää.

Kehotukset esimerkiksi matkustamiseen liittyen koskevat tietysti myös oppilaitoksia. Siksi kehotamme siirtämään myös leirikouluja.

Aiheesta voi keskustella lauantaihin 14.3. klo 23 saakka.

