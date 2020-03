Etätyö kaatoi valtion salatun verkkoyhteyden – työntekijöiltä estetään Facebookiin pääsy ensi viikolla

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi monessa yrityksessä ja organisaatiossa on kehotettu olemaan tulevat viikot etätöissä.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi monessa yrityksessä ja organisaatiossa on kehotettu olemaan tulevat viikot etätöissä. Eleni Paspatis / Yle

Moni työpaikka kehottaa nyt tekemään etätöitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Salattuja eli VPN-verkkoyhteyksiä ei ole kuitenkaan suunniteltu siten, että suurin osa työntekijöistä olisi etätöissä. Silloin ne saattavat kaatua.

Näin kävi valtionhallinnolla perjantaina. Valtionhallinnon salatut verkkoyhteydet eivät kestäneet etätyön aiheuttamaa kuormaa vaan kaatuivat aamupäivällä.

– VPN-yhteyksistä loppui kapasiteetti, kun kuormitus kasvoi isommaksi kuin ikinä aikaisemmin, kertoo tuotantojohtaja Tero Latvakangas valtion Tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorista.

Kapasiteettia kuormittaa käyttäjämäärän lisäksi se, mitä käyttäjät tekevät verkossa. Esimerkiksi videoiden katsominen kuormittaa verkkoa.

Etätöissä kannattaa välttää videoiden katsomista yrityksen salatussa yhteydessä. Henrietta Hassinen / Yle

Keskisuurissa ja suurissa yrityksissä on normaalisti käytössä VPN-yhteydet. Yritysten kannattaa selvittää viimeistään nyt, kestääkö niiden salattu yhteys äkkinäisen etätyön kasvun.

– Jos organisaatiossa ei ole huomioitu etätyön tekemisen merkittävää ja nopeaa lisääntymistä, kapasiteetti voi olla kestokyvyn rajoilla. Nyt viimeistään organisaatioiden olisi varmistettava, että yhteyksien kapasiteetti on riittävä, sanoo valvontaosaston johtaja Jukka-Pekka Juutinen Viestintävirastonkyberturvallisuuskeskuksesta.

Juutinen kertoo, että suurin osa yrityksistä, joissa on etätyö on arkea, on varautunut tiedonsiirtomäärien kasvamiseen.

Turhia nettiselauksia kannattaa välttää salatussa VPN-yhteydessä. Kimmo Hiltunen / Yle

Kovat keinot käyttöön: estetään pääsy Facebookiin

Valtionhallinnon salatun verkon kuormittumista on yritetty ratkaista ohjeistamalla käyttäjiä. Valtorissa toivotaan, että etätyöntekijät tekisivät mahdollisimman vähän VPN-yhteyttä kuormittavia töitä.

Lisäksi valtion Tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa yritetään nostaa laitteiston kapasiteettia.

– Me olemme tehneet jo suunnitelmia ja toimenpiteitä kapasiteetin lisäämiseksi. Ne eivät päässeet nyt tarpeeksi ajoissa maaliin, mutta kapasiteetin lisäyksen työstäminen jatkuu, sanoo tuotantojohtaja Tero Latvakangas Valtorista.

Lisäksi valtionhallinnossa yritetään vaikuttaa teknisesti liikenneprofiileihin. Tämä tarkoittaa sitä, että joillekin sivustoille pääsy estetään.

– Käytännössä estetään kenties pääsy Facebookiin ja vastaaviin, joihin ei ole niin välttämätöntä päästä. Tämä tehdään siksi, ettei kapasiteetti kuormitu turhasta käytöstä.

Valtorissa selvitetään, mitkä tekniset mahdollisuudet sillä on rajoittaa netin käyttöä.

Näillä vinkeillä VPN-yhteys kestää Organisaation salattu verkkoyhteys voi hidastella tai mennä poikki, jos se kuormittuu liikaa

VPN-yhteyttä kannattaa käyttää vain työskentelyyn

Suoratoistopalveluiden, YouTuben ja ylipäätään videoiden katsomista kannattaa välttää VPN-yhteydessä

Myös sometusta kannattaa välttää VPN-yhteyden kautta

Videoneuvottelut kannattaa karsia minimiin

Valtiolla etätöissä olevia enemmän kuin koskaan

Tero Latvakangas ei tiedä tarkkaan, moniko valtionhallinnosta työskenteli etänä verkon kaatuessa. Yhteensä valtiolla on töissä noin 75 000 ihmistä. Jotain kertoo se, että etätyön aiheuttama kuormitus verkolle oli kovempaa kuin koskaan.

Valtorissa on yritetty koko perjantai saada yhteydet toimimaan, mutta laihoin tuloksin.

– Edelleen nyt päivällä on ollut haasteita, joita ratkaistaan verkon toimittajan kanssa.

Kaatunut salainen verkko ei tarkoita sitä, ettei valtionhallinnon työntekijät pysty tekemään töitä.

– Osa töistä on vaikeutunut, mutta kaikkiin töihinhän ei tarvitse VPN-yhteyttä, Latvakangas toteaa.

Häiriö koskee suurinta osaa valtionhallinnon etätöissä olevia.

– Häiriö ei kuitenkaan koske kaikkia valtionhallinnon yksikköjä. VPN-yhteydet on hajautettu eri laitteelle. Se laite on nurin, jossa on suurin osa valtionhallinnon käyttäjistä. Eli ei aivan koko valtionhallinto ole nurin, ynnää Latvakangas.

Kaikkiin töihin VPN-yhteyttä ei tarvitse. Älä siis kuormita sitä turhaan, jos et tarvitse salattua yhteyttä. Henrietta Hassinen / Yle

Onko etätyö liian iso kuorma yleisille verkoille?

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus rahoittelee etänä työskenteleviä. Sen mukaan Suomen yleisten televerkkojen pitäisi kestää etätyön tuoma paine.

– Etätyöskentely on lähinnä sähköpostien lähettelyä ja videoneuvotteluita. Sen aiheuttama tiedonsiirtomäärä on huomattavasti vähäisempi kuin yleensä kansalaisten aiheuttama tiedonsiirto iltaisin, kertoo valvontaosaston johtaja Jukka-Pekka Juutinen kyberturvallisuuskeskuksesta. ** **

Televerkot kuormittuvat eniten iltaisin kuuden ja yhdeksän välillä, jolloin ihmiset katsovat elokuvia ja sarjoja suoratoistopalveluista.

Yleiset verkot kuormittuvat etätöitä enemmän, jos suurin osa suomalaisista jää karanteeniin tai sairastuu. Silloin netin käyttö suoratoistopalveluiden takia lisääntyy. hfng / Mostphotos

Kestääkö verkko suomalaisten sairastumista tai karanteenia?

Etätyöt siis vielä hoituvat. Mutta entä jos suurin osa suomalaisista sairastuu tai joutuu karanteeniin? Kestävätkö televerkot sitä, että suurin osa katsoo suoratoistopalveluita päivästä toiseen?

– Yleisten viestintäverkkojen kapasiteettimäärä riittää hyvin siihen, jos suurin osa suomalaisista alkaa katsoa suoratoistopalveluita netin kautta, vakuuttaa Jukka-Pekka Juutinen.

Juutinen muistuttaa, että suurin osa suomalaisista katsoo kuitenkin vielä perinteistä televisiota kaapeliverkon tai antennin kautta.

– Mutta jos Yle Areenaa katsotaan, niin todennäköisempää on, että Yle Areenan kapasiteetti loppuu ennemmin kesken kuin yleisten viestintäverkkojen kapasiteetti, sanoo Juutinen.