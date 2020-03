Asiantuntija kritisoi lastensuojelua: Huostaanottoja tehdään, koska muuta apua nuorille ei ole tarjolla

Lasten huostaanottojen määrä on 2000-luvulla kasvanut reilusta 12 000:sta lähes 19 000 tuhanteen. Samassa ajassa kiireellisten sijoitusten määrä on nelinkertaistunut.

Kiireelliset sijoitukset ovat lisääntyneet varsinkin teini-ikäisten joukossa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtavan asiantuntijan Esa Iivosen mukaan kyse on paljolti siitä, että nuorille ei ole tarjolla tukea riittävän aikaisin.

– Jos järjestelmä on hyvin sijaishuoltokeskeinen ja sitä on tarjolla, niin silloin tehdään sijaishuoltopäätöksiä enemmän. Kun ei oikein muuta ole tarjolla.

Iivonen toivookin Marja Sannikan haastattelussa, että lastensuojelussa satsattaisiin nykyistä enemmän riittäviin peruspalveluihin. Tällaisia ovat esimerkiksi koulukuraattorin ja -psykologin sekä mielenterveyden palvelut.

Iivosen mielestä palveluita pitäisi saada tiiviisti, esimerkiksi joka arkipäivä.

– Mielenterveyspuolella terapiakäynnit on aika harvajaksoisia ja hirveän suuri osa ei edes ole terapiapalveluiden piirissä, vaikka olisi tarvetta.

Nuorten mielenterveysoireiden ja vaikeuksien taustalla on Iivosen mukaan yhteiskunnan paineet.

– Haavoittuvuus on nuoruudessa lisääntynyt digitaalisuuden, ulkonäköpaineiden, kiusaamisen, unenpuutteen ja monien muiden syiden takia.

Muutoksiakin on saatu aikaan. Iivonen kehuu esimerkiksi työtapaa, jossa lastensuojelun sosiaalityöntekijä saa taakseen ammattilaisten tiimin.

Nopeita ratkaisuja ei tarjolla

Tätä työtapaa on käytetty esimerkiksi Vantaalla, jonka ongelmat lastensuojelussa ovat olleet esillä jo pitkään.

– Tässä mallissa on kokemustemme perusteella hienointa, että asiakas tulee paremmin huomioiduksi, eikä asiaa lähdetä hoitamaan niin toimenpide- ja järjestelmäkeskeisesti, sanoo Vantaan lastensuojelun palvelupäällikkö Hanna Pösö.

Pösö katsoo valtakunnalliseksi ongelmaksi sen, ettei nuorille saada riittävän ajoissa apua näiden ongelmiin.

– Jossain on mennyt pieleen, kun nuorten sijoitusten määrät kasvavat valtakunnallisesti koko ajan.

Pösön mukaan lastenhuollon ongelmia on vaikea ratkaista nopeasti, koska ongelmat ovat kehittyneet pitkän ajan kuluessa.

Sosiaalityöntekijöistä on pulaa monessa kunnassa ja yhden työntekijän vastuulla voi olla kymmeniä lapsia, kun suositus on 25 lasta per työntekijä.

– Kyllä me työntekijöitä ja vakansseja tarvitsemme lisää.

Myös Esa Iivosen mukaan ongelmia pitäisi ratkaista resursseja lisäämällä.

– Tämä on väärästä päästä säästämistä.

Katso tästä Marja Sannikan koko lähetys lastensuojelun ongelmista ja niiden ratkaisuista:

Marja Sannikka

Lue myös

Vanhempien päihteiden käyttö on yleinen syy huostaanottoihin – Lastensuojelu: "Mielenterveysongelmia hoidetaan päihteillä"

Lastensuojelun suuri haaste on saada työntekijät jaksamaan ja pysymään alalla – työelämäprofessori: "Vaihtuvuus vaarantaa koko systeemin"