Tampereen Teatteri peruu loppuviikon esitykset ja aloittaa yt-neuvottelut – Tampere-talo Oy kaavailee lomautuksia

Koronavirustilanne pakottaa Tampereen Teatterin yt-neuvotteluihin. Teatteri peruu kaikki loppuviikon esitykset. Tämä iskee välittömästi teatterin talouteen.

– Lipputulojen osuus tulonmuodostuksesta on teatterissamme poikkeuksellisen suuri, ja siksi perutut esitykset aiheuttavat välittömästi taloudellisia ongelmia, teatterinjohtaja Reino Bragge sanoo.

Kevään esitysten jatkoa teatterin hallitus käsittelee ensi maanantaina, kun tiedossa on viranomaisten viimeisimmät linjaukset.

– Päätös alle 500 hengen tilaisuuksien peruutuksista ei ole yksinkertainen, sillä meillä on huoli myös teatterin taloudesta sekä oman henkilökunnan ja freelancereiden työpaikoista, Bragge sanoo.

Myös Tampere-talon talous kärsii pahasti

Myös Tampere-talo Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstön mahdollisista lomautuksista määräajaksi. Syynä ovat koronavirustilanteesta aiheutuvat tulomenetykset.

Neuvottelut eivät johda irtisanomisiin. Niiden piirissä ovat kaikki 80 Tampere-talo Oy:n palveluksessa olevaa henkilöä.

Monista muista kulttuuri- ja tapahtumataloista poiketen Tampere-talo Oy on tulorahoitteinen toimija ja liiketoiminta on lähes kaikilta osin markkinaehtoista. Noin 14,6 miljoonan euron liikevaihdosta 7 prosenttia on julkista avustusta.

Hallitus suositteli torstaina, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Aluehallintovirasto antoi asiaa koskevan määräyksen perjantaina.

Tampere Filharmonia ilmoitti perjantaina, että kaikki kevään konsertit perutaan.

Tampereen Työväen Teatteri päätti jo torstaina perua kaikki loppukevään esitykset. Työväen Teatteri ei kuitenkaan aloita yt-neuvotteluja, vaan työntekijät jatkavat syksyn esitysten valmistelua ja harjoituksia.