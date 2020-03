Vessapaperi hamstrataan kaupoista: Paperitehtaissa Suomessa painetaan nyt ylitöitä ja ihmetellään ilmiötä

Nokialla satakunta ihmistä tekee ylitöinä vessapaperia viikonlopun ajan. Suomen suurimmassa wc-paperitehtaassa Mäntässä työvuoroja on lisätty.

Koronavirustartunnan yksi polttavimpia kysymyksiä on ollut, miksi vessapaperia on hamstrattu kaupoista. Aihe on kirvoittanut meemejä ja keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Paperitehtaissa hamstraus on tarkoittanut kovaa kysynnän kasvua.

Nokian Essityn tehtaanjohtaja Heikki Mustaniemi kertoo, että tehtaan kaikki kolme vessapaperikonetta tekevät viikonlopun yli töitä. Töissä on noin satakunta ihmistä.

– Se on todella merkittävä kysyntäpiikki. Meillä oli lakon jälkeen varastot alhaalla, mutta nyt tuotanto on ollut iskussa.

Essityn ylitöistä kertoi ensin Nokian Uutiset (siirryt toiseen palveluun).

Myös Suomen suurimmassa wc-paperitehtaassa Metsä-Tissuessa on lisätty vuoroja. Mäntän tehtaan johtaja Kari Karttunen sanoo Ylelle, että tuotannossa on noin parisataa työntekijää. Yhteensä tehdas työllistää 400 työntekijää.

– Teemme parhaamme, että vessapaperin saatavuus on hyvä.

Nokian Essityn Mustaniemi uskoo, että kysyntä jatkuu ehkä kuukauden tällaisena.

Sama ilmiö maailmalla

Tehtaanjohtaja Heikki Mustaniemen mukaan yritys on ihmetellyt, miksi kysyntä on kasvanut koko maailmassa. Euroopassa kysyntä on noussut reilusti.

– Ei ole mitään käsitystä, en tiedä. Näin on ollut muuallakin maailmassa ja sama tuntuu jatkuvan Suomessa. Onhan se välttämätön tuote, Mustaniemi sanoo.

Hamstraus on yllättänyt myös Metsä-Tissuen Kari Karttusen. Hän uskoo, että ihmiset varautuvat perustavaroilla. Käsipyyhkeitä ostetaan nyt enemmän hygienian takia, koska käsien kuivaus on tärkeää.

Vessapaperi ei arkisena asiana herätä yleensä intohimoja, mutta nyt siitä on tullut puheenaihe.

– Vessapaperi ei todellakaan lopu Suomesta, mutta vähissä käy. Rekkoja lähtee meiltä koko ajan, Mustaniemi sanoo.

Yritys varautuu myös itse koronavirustartuntaan. Kaikki, jotka voivat, ovat etätöissä, palaverit ovat Skypellä eikä vierailuja sallita tehtaassa.

Lue lisää:

Hyllyt tyhjenevät vessapaperista ja säilykkeistä, kun asiakkaat varautuvat koronavirustilanteen pahenemiseen – K-kauppias: "Varsinaisia syitä hamstraamiselle ei ole"