Seinäjoen keskussairaala sai oman koronatestauslaitteen – näytteet testataan omassa laboratoriossa vain muutamassa tunnissa

Suojautuminen on tärkeää sekä koronavirusnäytteitä otettaessa että testattaessa. Oma testauslaite nopeuttaa tulosten saamista. Pasi Takkunen / Yle

Seinäjoen keskussairaala on saanut käyttöönsä koronavirustestauslaitteen ensimmäisenä keskussairaalana Suomessa.

Toistaiseksi laitteen antamat tulokset varmistetaan vielä THL:ssä, mutta ensi viikosta alkaen Seinäjoen keskussairaala on testien suhteen omavarainen.

– Lähetämme viisi ensimmäistä positiivista ja viisi ensimmäistä negatiivista näytettämme varmistettavaksi. Jos ntulokset ovat samat [meillä ja THL:lla], katsomme, että kone toimii, sanoo kliinisen mikrobiologian ylilääkäri Jaana Kauppila Seinäjoen keskussairaalasta.

Laitteen ansiosta tulokset koronavirusnäytteistä saadaan muutamassa tunnissa, kun aiemmin ne on lähetetty Helsinkiin ja tuloksen saaminen on kestänyt päivästä kahteen.

– Nyt pystymme testaamaan kolme sarjaa päivässä ja jokaisessa 12 näytettä. Vastaukset saadaan noin kolmen tunnin kuluttua sarjan käynnistämisestä, Kauppila sanoo.

Seinäjoen keskussairaalan infektioylilääkäri Elina Kärnä pitää laitteen saamista Seinäjoelle loistavana asiana. Diagnostiikka saadaan ohjattua omaan laboratorioon ja laboratoriodiagnostiikan kapasiteetti kasvaa.

– Infektiolääkärin näkökulmasta se on loistava asia.

Koronatestauslaite mahdollistaa jopa 50 näytteen testaamisen Seinäjoen keskussairaalassa päivittäin. Pasi Takkunen / Yle

Pieni onnenkantamoinen

Koronavirustestauslaitteen saaminen Seinäjoelle oli pieni onnenkantamoinen, Jaana Kauppila kuvailee. Laite oli Seinäjoella koekäytössä toisen diagnostiikan harkinnassa.

– Laitevalmistaja sanoi, että tähän on tulossa myös koronavirustesti. Me tartuimme siihen, koska näitä testejä ja laitteita on ollut vaikea saada Suomeen.

– Olemme tosi tyytyväisiä, että tällainen onnenpotku tuli, Kauppila sanoo.

Näytteet toimitetaan laboratorioon kaksinkertaisissa muovipusseissa, joiden päällä on infektiohälytystarra. Pasi Takkunen / Yle

Tämän hetkisen tiedon mukaan Seinäjoella testataan vain oman sairaanhoitopiirin näytteitä.

Kauppilan mukaan olisi kuitenkin mahdollista, että jos Suomen suurempien laboratorioiden kapasiteetti ei riittäisi testaamiseen, Seinäjoella voitaisiin testata muidenkin näytteitä.

– Mutta en usko, että siihen tilanteeseen joudutaan, Kauppila sanoo.

Toistaiseksi Seinäjoella on riittänyt henkilökuntaa testaamaan näytteet. Tilanne voi kuitenkin muuttua.

– Toistaiseksi tilanne on hyvä, mutta ensi viikosta en osaa sanoa. Esimerkiksi, jos sairastumme itse, olemme pulassa, mutta siinä vaiheessa on varmasti jo moni muukin pulassa ja tilanne muuttuu, Jaana Kauppila sanoo.

Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri Jaana Kauppila on tyytyväinen, että Seinäjoen keskussairaalaan on saatu koronatestauslaite. Pasi Takkunen / Yle

Drive in -testaamista

Seinäjoellakin siirrytään lähipäivinä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti kohdistamaan diagnostiikka ja laboratoriokapasiteetti vaikeisiin hengitystieinfektioihin ja terveydenhuollon henkilökunnan testaamiseen.

– Lieväoireisten näytteenottoa tullaan rajaamaan, Kärnä sanoo.

Terveydenhuollolta koronavirusepäilyjen nenänielunäytteiden ottaminen vaatii melkoista resurssointia. Näytteenottajan on muun muassa pukeuduttava suoja-asuun. Näytteet on otettu alipainehuoneessa.

Jatkossa Seinäjoen keskussairaalassa näytteet voidaan ottaa drive in -periaatteella, autosta päin. Näytteenantajan ei tarvitse nousta autosta.

– Näin säästetään sairaalasiivouksen määrässä ja kevennetään koko protokollaa, sanoo Elina Kärnä.

Erityisesti terveydenhuollon henkilökunta ja vaikeammin hengitystieoireiset henkilöt testataan jatkossa. Pasi Takkunen / Yle

Ensin puhelimitse yhteyttä

Tartuntaa epäilevien toivotaan edelleen olevan ensin yhteydessä terveydenhoitoon puhelimitse. Tarvittaessa heille sovitaan sitten näytteenottoaika.

Myös näytteiden testaaminen vaatii tarkkaa suojautumista. Näytteet muun muassa tulevat laboratorioon kaksinkertaisissa muovipusseissa ja niitä käsitellessä pukeudutaan suoja-asuun. Näytteet myös käsitellään biosuojakaapeissa.

