Näin tehtiin juttu värillisistä talvisotakuvista

Talvisodasta ei ole säilynyt montaa värillistä valokuvaa.

Onneksi niitä voi tehdä itse lisää. Valjastimme Yle Uutisissa tekoälyn avuksi.

Netissä on vapaasti jaossa ohjelma nimeltä DeOltify (siirryt toiseen palveluun). Siinä koneelle on näytetty tuhansia historiallisia kuvia, joista on ollut sekä värillinen että mustavalkoinen versio. Kone on harjoitellut värittämään mustavalkoisia kuvia arvaamalla, mitkä asiat kuvassa ovat yleensä minkäkin värisiä.

Joka kerralla kone on arvioinut omaa suoriutumistaan mustavalkokuvien väriversioiden avulla ja parantanut tarkkuuttaan. Kun tätä on toistettu riittävän pitkään, koneella on tiedossaan iso joukko erilaisia 1900-luvun alkupuolen asioita, joiden värit se "tietää".

Yle otti hyödynsi valmiiksi treenattua ohjelmaa. Osasta kuvista näkee, että kaikki ei ole ihan kohdallaan, mutta pääsääntöisesti värit näyttävät hämmästyttävän uskottavilta.

Lue lisää:

Hetkiä talvisodan nuorista värikuvina – kylmän ja ankaran sodan aikana myös hymyiltiin kameralle