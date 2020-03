Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs: Lentokiellossa ei ole kysymys kauppasodasta

Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Robert Pence on Ylelle antamassaan haastattelussa kertonut Schengen-maille asetetun lentokiellon taustoja.

Pence vakuutti, että lentorajoitusten ainoa tarkoitus on estää koronaviruksen leviämistä Yhdysvaltoihin. Schengen-maissa on Kiinan jälkeen toiseksi eniten koronatapauksia.

– Schengen-maiden asukkailla on sitä paitsi täysin vapaa liikkumisoikeus, mikä sinänsä on kaunis asia, mutta matkustaessaan rajojen yli he voivat viedä sairautensa mukanaan, Pence kertoi.

– Schengen-alueen valinta johtui siitä, että yritettiin rajata suuri ihmisjoukko, jolla oli vapaa liikkumisoikeus, eikä ollut parempaa tapaa rajata sitä.

Suomessa ja muuallakin Euroopassa on ihmetelty, miksi kieltoalueen ulkopuolelle jätettiin esimerkiksi Kiina, Etelä-Korea, ja Britannia, joissa myös on paljon tautitapauksia.

Pence huomautti, että Yhdysvallat asetti nopeasti Kiinalle matkustusrajoituksia. Kiinalaiset lentoyhtiöt tosin lentävät edelleen Yhdysvaltoihin.

Britannian osalta Yhdysvaltain johto katsoi, ettei Manner-Euroopasta kotoisin olevat, tautia kantavat ihmiset käytä Britanniaa kovinkaan paljon kauttakulkuun matkustaessaan Yhdysvaltoihin, joten sieltä tulevien matkustajien riski ei ole yhtä suuri. Pence myönsi, ettei hänellä ole tietoa, kuinka paljon riski on pienempi.

Pence vakuutti moneen otteeseen, ettei Yhdysvaltain hallituksella ole mitään tarkoitusta antaa Britannialle kaupallista etua tai ajaa mitään muutakaan kaupallista juonta Eurooppaa vastaan. Kyse on vain ja ainoastaan koronaviruksen hillitsemisestä.

– Kyseessä ei ole missään tapauksessa minkäänlainen kauppasodan muoto. Jos sellaisesta olisi ollut kysymys, minä olisin ja Yhdysvaltain kansa olisi nostanut äläkän, Pence totesi.

Lääke koronaan?

Suurlähettiläs kertoi lisäksi, että presidentti Donald Trumpin hallinto on sitoutunut, että nopealla aikataululla kehitetään tehokas ja turvallinen lääke koronavirusta vastaan.

Pence myönsi, että lääketeollisuus arvioi, ettei sellaista ole näköpiirissä ainakaan vuoteen.

Pencen mukaan Yhdysvaltain hallitus panostaa on joka tapauksessa vahvasti lääkkeen tuotantoon.

– Käytämme valtavan määrän työtä ja varoja, jotta hoitokeino löytyisi. Mitään kiveä ei jätetä kääntämättä.

Robert Pence on toiminut Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläänä maaliskuusta 2018. Hän ei ole sukua varapresidentti Mike Pencelle.

