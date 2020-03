Uutisluokan päivä siirtyy syksyyn

Uutisluokan päivä oli tarkoitus järjestää 23. huhtikuuta, mutta koronavirustilanteen vuoksi se on päätetty siirtää syksyyn. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

– Noudatamme osaltamme viranomaisten suosituksia ja määräyksiä ja vältämme isojen tilaisuuksien järjestämistä tai osallistumista sellaisiin. Kouluvierailut eivät tule nyt kysymykseen ja ilman niitä emme voi valmistautua koulujen kanssa meille kaikille tärkeään päivään, sanoo Uutisluokan vastaava tuottaja Marko Krapu.

Yle Uutisluokka on vuonna 2014 käynnistynyt Ylen mediakasvatushanke, jossa oppilaat tekevät uutisia, harjoittelevat medialukutaitoja ja saavat oman äänensä kuuluviin mediassa. Uutisluokassa koululaiset oppivat ja pääsevät tekemään sisältöä itseään kiinnostavista ajankohtaisista aiheista yhdessä Ylen toimittajien kanssa.

Uutisluokan päivänä 10–18-vuotiaat uutisluokkalaiset ja heidän tekemänsä sisällöt näkyvät ja kuuluvat laajasti Ylen kanavilla ja verkossa eri puolilla Suomea.

– Uutisluokan päivä on hieno ponnistus yhdessä nuorten ja koulujen kanssa. Meillä on hyvät suunnitelmat olemassa ja niihin palataan syksyllä, kun epidemiasta on toivottavasti selvitty, Krapu sanoo.