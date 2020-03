Lue täältä perjantain tuoreimmat uutiset Suomen koronavirustilanteesta

Mitä sinun tarvitsee tietää koronaviruksesta? Tähän artikkeliin on kerätty perjantain tärkeimmät koronauutiset Suomesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on perjantai-iltaan mennessä todettu 156 koronavirustartuntaa.

Perjantaina THL linjasi, että lieväoireisen koronavirustaudin voi sairastaa kotona. Näin pyritään säästämään terveydenhuollon resursseja vakavasti sairaille.

Suomalaisille on torstain ja perjantain aikana esitelty liuta uusia suosituksia, kieltoja ja sääntöjä.

Viranomaisten suositusten mukaan esimerkiksi kaikkia ryhmätilaisuuksia tulisi välttää, jotta virus ei pääse leviämään ja tartuttamaan etenkään riskiryhmiin kuuluvia.

Tapahtumia ja konsertteja peruttu ympäri Suomea – elokuviin ja museoihin pääsee

Hallitus linjasi torstaina, että kaikki yli 500 henkilön tilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Perjantaina Aluehallintovirastot vahvistivat isojen yleisötilaisuuksien kiellot.

Kansallisteatteri kertoi peruvansa kaikki kevätkauden esitykset. Kansallisooppera ja -baletti peruu kaikki esitykset 14. huhtikuuta asti. Helsingin kaupunginteatteri ilmoitti peruvansa kaikki esityksensä 12. huhtikuuta saakka.

Useat konsertit, messut ja tilaisuudet on jouduttu perumaan tai siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Moni teatteri peruu kaikki näytökset, mutta museot pysyvät auki. Teatterinäytöksiä on peruttu koronaviruksen takia paikoin kuukausiksi, mutta elokuviin ja museoihin pääsee vielä.

Finnkino kertoo, että sen elokuvasalien katsojamäärä rajataan 60 prosenttiin normaalista tai niin, että katsojia on aina alle 100 yhdessä elokuvasalissa. Näin elokuvankatsojat voivat istua väljemmin ja jättää tilaa muihin ihmisiin.

Helsinki ei sulje kouluja tai päiväkoteja – uimahallit suljetaan ja kursseja perutaan

Pormestari Jan Vapaavuori kertoi perjantaina tiedotustilaisuudessa, että tässä vaiheessa Helsingin kouluja ja päiväkoteja ei suljeta. Vapaavuoren mukaan koulujen koulujen sulkemisella ei ole vaikutusta epidemian hidastamiseksi.

Helsingin kaupungin järjestämät yli 100 hengen yleisötapahtumat perutaan toistaiseksi. Alle 100 hengen tapahtumien järjestämisessä suositellaan, että riskiryhmät otetaan huomioon.

Kaupungin ja urheiluhallien uimahallit suljetaan, mutta esimerkiksi kirjastot, museot ja nuorisotalot pidetään auki normaalisti.

Työväenopistojen tapahtumat perutaan ja opetus keskeytyy pääsääntöisesti. Kaupungin järjestämät harrastusryhmät, kurssit ja ohjattu vapaa-ajantoiminta peruutetaan tai siirretään myöhemmäksi.

Lue lisää suurimpien kaupunkien päätöksistä tästä artikkelista.

Matkatoimistot peruvat matkojaan

Aurinkomatkat, TUI, Tjäreborg ja Olympia-matkatoimisto ilmoittivat perjantaina peruutuksista.

Aurinkomatkat peruu kaikki matkat koronaviruksen takia tästä päivästä lähtien 12.4. asti. Yhtiö kertoo tiedotteessa, että peruminen koskee pakettimatkoja, kaupunkilomia ja Finnair Holidays -matkoja. Yhtiö aikoo palauttaa matkan hinnan asiakkaille. Olympia peruu kaikki maaliskuun ja huhtikuun matkansa. TUI-matkatoimisto peruu kaikki lomamatkat 3. huhtikuuta saakka. Tjäreborg on päättänyt peruuttaa kaikki matkat, joiden lähtöpäivä on 14.3.2020-12.4.2020.

Vanhustenhuolto varautuu koronaan koko maassa

Ryhmäkokoontumiset, vierailut ja esitykset vanhustenhuollossa on nyt ympäri maata pääosin peruttu. Varautumisen aste vaihtelee kuitenkin kunnittain.

Lue eri kuntien vanhustenhuollon varautumisesta täältä.

Jääkiekon SM-liigakausi päättyy – pudotuspelejä ei pelata

Koronaviruksen vuoksi on peruttu useita urheilusarjoja ja -tapahtumia ympäri maailmaa. Myös jääkiekon SM-liigakausi on päätetty keskeyttää. Suomen hallituksen torstaina antama suositus yli 500 hengen tapahtumien perumisesta tyhjensi liigahallit yleisöstä torstaina. Runkosarjaa ei pelata loppuun ja myös pudotuspelit on peruttu. Suomen mestaruus jää jakamatta.

Lue lisää täältä.

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata

Näytteitä otetaan jatkossa enää rajatulta ryhmältä, kertovat muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kuopion yliopistollinen sairaala sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Terveysyhtiö Mehiläinen kertoo aloittavansa koronavirustestien näytteenoton drive-in-testausasemilla ensi maanantaina.

Näytteitä otetaan kahdeksalla paikkakunnalla: Espoossa, Kaarinassa, Nokialla, Oulussa, Lahdessa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Vaasassa.

