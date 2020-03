Atrian rehuyhtiö aikoo korvata tuontisoijan täysin kotimaisilla raaka-aineilla – lihantuotannon hiilijalanjälki pienenee

Atrian tytäryhtiön A-Rehun yli vuoden kestäneet rehutehtaan laajennustyöt on saatu päätökseen Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoella. Tehtaan uusi siipikarjarehun valmistuslinja käynnistyy maanantaina.

Tehdaslaajennus lisää yrityksen kaikkien rehujen eli naudan-, sian- ja siipikarjarehun tuotantoa noin 30 prosentilla nykyisestä.

– Tämä tulee tarpeeseen. Saamme 60 miljoonaa kiloa lisää kapasiteettia, sanoo A-Rehun ja Atria Tuottajien toimitusjohtaja Reijo Flink.

A-Rehun tavoitteena on jo jonkin aikaa ollut luopua soijaraaka-aineen käytöstä rehunvalmistuksessa.

– Uusi tehdasinvestointi mahdollistaa sen, että voimme lähivuosina luopua tuontisoijasta kokonaan rehun valkuaisainelähteenä.

A-Rehu tavoittelee soijan korvaamista kotimaisilla vaihtoehdoilla broilerin ja sian rehuissa. Reijo Flink arvioi, että tämä tulee vähentämään Atrian ruokaketjussa kanan- ja sianlihantuotannon hiilijalanjälkeä jopa 15 prosenttia.

Hernettä ja härkäpapua

Turvatakseen kotimaisen valkuaisraaka-aineen saantiaan rehuyhtiö on innostanut viljelijöitä kasvattamaan hernettä ja härkäpapua.

Tässä on myös onnistuttu, sillä herneen viljelypinta-ala on tuplaantunut vuodesta 2018 ja ennusteen mukaan se saattaa tänä vuonna kolminkertaistua.

– Tämän vuoden alussa herneen käyttö ohitti määrällisesti soijan käytön rehunvalmistuksessamme, kertoo rehuliiketoiminnanjohtaja Ilkka Ala-Fossi.

Ala-Fossin mukaan härkäpavun lajikkeita kehitellään parhaillaan.

– Härkäpavun kysyntä kasvaa varmasti lähivuosina, kun saamme uusia, rehukäyttöön aiempaa paremmin soveltuvia lajikkeita.

Untuvikkojen valkuaisen tarve suuri

Aivan mutkatonta soijattomien rehujen valmistaminen ei ole. Ongelmana ovat erityisesti broilertuotannon rehut.

– Haaste on se ensimmäisen viikon ruokinta. Soija on äärimmäisen hyvä valkuaislähde pienelle untuvikolle, myöntää siipikarjarehujen kehittämispäällikkö Anne Rauhala.

Rauhala uskoo, että ratkaisu löytyy. Tehdaslaajennus mahdollistaa valkuaisrehujen aiempaa paremman testikäytön.

– Uusien valkuaisraaka-aineiden löytäminen, testaaminen ja niiden riittävyyden takaaminen ovat suurimpia toimintamme haasteita, Anne Rauhala arvioi.

Martti Koiviston taustalla näkyvä rehutehtaan laajennusosa otetaan maanantaina käyttöön. Päivi Rautanen/Yle

Viljanosto kasvaa entisestään

A-Rehun tehdaslaajennus lisää luonnollisesti yhtiön viljanostotarpeita. Vaikka Altia ostaa yli 200 miljoonaa kiloa viljaa vuosittain lähinnä Etelä-Pohjanmaalta, A-Rehulla uskotaan, että viljaa riittää myös heille.

– Altia ostaa ohraa. Meillä menee eniten kauraa, sitten vehnää, ohraa ja näitä kotimaisia valkuaiskasveja. Etelä-Pohjanmaalla on paljon kotieläintuotantoa, joten ostamme viljaa myös Etelä-Suomesta, Ilkka Ala-Fossi kertoo.

A-Rehu joutui koronauhan vuoksi perumaan perjantaille suunnitellut tehdaslaajennuksensa avajaisjuhlallisuudet. Samoin maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä perui vierailunsa Ilmajoelle.

Atrialaisilla olisi ollut ministerille evästettävää.

– Viljelijöille pitäisi olla yhä kannustavampaa kotimaisen valkuaisen viljely. Maatalouspolitiikan pitäisi ohjata viljelyä tähän suuntaan, sillä viljelijät laskevat tarkasti, mitä kasveja maahan kannattaa laittaa, korostaa atrialaisten osuuskuntien Itikan ja Lihakunnan toimitusjohtaja Risto Lahti.

Kilpailijat myyty ulkomaille

Suomen rehumarkkinoilla käy A-Rehun toimitusjohtajan mukaan kova kilpailu.

– Sitä osoittaa se, että yhtiömme toimiaikana kaksi Suomen merkittävintä rehuteollisuusyritystä on myyty ulkomaille. Kova kilpailu on päällä ja pieniä toimijoita on myös runsaasti, Reijo Flink kertoo.

Flink uskoo kilpailun hyödyttävän tuottajia.

– Se kirittää meitä tuotekehitykseen.

A-Rehu on Atrian ja tuottajien omistama rehuyhtiö. Se on perustettu vuonna 2004.

Reijo Flink pitää johtamaansa yritystä kilpailupaineesta huolimatta menestystarinana.

– Aloitimme 30 miljoonan euron liikevaihdosta ja nyt liikevaihto on noin 130 miljoonaa euroa.Tehtaat toimivat kolmessa vuorossa yötä päivää viikonloput mukaanlukien. Rekkaralli on valtava. Meillä on yli 50 rekkaa liikkeellä jatkuvasti.

