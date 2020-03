Uusia koronatartuntoja eri puolilla Suomea – Lahdessa 80 kaupungin työntekijää karanteenissa

Koronavirukseen sairastuneiden määrä kasvaa Suomessa. Toistaiseksi noin puolet Suomen kahdestakymmenestä sairaanhoitopiiristä on tiedottanut uusista tapauksista.

Lahdessa on asetettu koteihinsa karanteeniin noin 80 ihmisen joukko perjantaina varmistuneen koronatartunnan seurauksena. Virustartunnan saanut on Lahden kaupungin työntekijä, ja altistumiset ovat tapahtuneet hänen työpaikallaan. Karanteeni kestää kaksi viikkoa. Kotikaranteeni koskee vain altistuneita, ei heidän läheisiään. Suurin osa sairastumisista on sairaanhoitopiirin mukaan lieviä

Eniten uusia tartuntoja on toistaiseksi pääkaupunkiseudulla. HUSin mukaan heitä on perjantaista lähtien todettu 48.

Keski-Pohjanmaalla todettiin alueen ensimmäinen koronavirustartunta. Tartunnan saanut on työikäinen nainen ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalan mukaan tartunta on saatu Ruotsista. Tartunnan saanut on hyvävointinen ja eristyksissä. Hänen lähipiiriinsä kuuluvat yhdeksän altistunutta ovat karanteenissa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä todettiin perjantaina kuusi uutta koronatartuntaa. He ovat aiemmin todettujen positiivisten potilaiden lähialtistuneita.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Molemmat tartunnan saaneista ovat olleet matkalla Itävallassa ja altistuneet koronavirukseen karanteenin aikana.

Keski-Uudeltamaalla on varmistunut kaksi uutta koronavirustartuntaa. Toinen tartunnan saaneista on Tuusulasta ja toinen Järvenpäästä. Tartunnan saaneet henkilöt ovat matkaileet Itävallan Tirolissa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä todettiin perjantaina kolme uutta koronatartuntaa. Kaksi tartunnoista on todettu matkailijoilta Pohjois-Italiasta ja yksi Sveitsistä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu kaksi uutta tartuntaa. Molemmat ovat saaneet viruksen ulkomailta.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on varmistunut yksi uusi koronavirustartunta. Tartunnan saanut on matkustanut Pohjois-Italiassa.

Päivitämme artikkelia

THL:n mukaan nyt ollaan lähellä epidemian kynnystä – tartuntoja tällä hetkellä 155