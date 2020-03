Kultakuume on vallannut tukholmalaiset – keskustan uuden "kultasillan" merimatkaa Kiinasta seurattu viikkoja, pian se hinataan paikalleen

Uusi 140-metrinen "kultasilta" liittää Södermalmin ja Vanhankaupungin. Se on osa Tukholman keskustan liikenteen solmukohdan, Slussenin, remonttia.

Tukholmalaiset potevat kultakuumetta. Kaupungin keskustaan on tällä viikolla ilmestynyt uusi tulokas: laivassa Kiinasta Slussenille rahdattu valtava "kultasilta".

Silta on 140 metriä pitkä ja 45 metriä leveä, ja se painaa 3 400 tonnia, kertoo rakennuttaja Skanska. (siirryt toiseen palveluun) Silta on osa Slussenin laajaa remonttia, ja se sijoitetaan Södermalmin ja Vanhankaupungin väliin.

Selvyyden vuoksi: siltaa ei ole tehty kullasta vaan teräksestä. Nimitys "kultasilta" juontaa sillan kultaan vivahtavasta väristä. Väripeitteen se saa vasta lopullisella paikallaan.

Yli kaksi kuukautta merellä

Silta saapui Slussenin edustalle keskiviikkona yli kaksi kuukautta kestäneen merimatkan jälkeen.

Matkaa on seurattu Ruotsin mediassa herpaantumatta. Paikallislehti MItt i Södermalm (siirryt toiseen palveluun)on välittänyt videokuvaa sillan matkasta verkkosivullaan tammikuusta lähtien, ja tällä viikolla livelähetyksiä on ollut niin yleisradioyhtiö SVT:ss (siirryt toiseen palveluun)ä kuin useissa sanomalehdissäkin.

Silta kuljetettiin Etelä-Kiinan mereltä ensin Intian valtamerelle, sitten Punaiselle merelle, Suezin kanavalle, Välimerelle, Gibraltarille, Atlantille, Biskajanlahdelle, Englannin kanaaliin, Juutinrauman salmelle ja lopulta Itämerelle.

Iso joukko ihmisiä oli kerääntynyt Slussenille ottamaan siltaa vastaan keskiviikkona.

– Sillasta tulee varmasti todella hieno. Uusi maamerkki, kuten Globen, arvioi Maria Lövgren Mitt i Södermalm-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Tukholmalaiset kerääntyivät katsomaan uuden "kultasillan" saapumista Slussenin tuntumaan. Skanska

Laiva upotettiin osittain sillan irrottamiseksi

Torstaina siltaa kuljettanutta rahtialusta Zhen Hua 33:a laskettiin viisi metriä veden alle ja eilen perjantaina vielä toiset viisi metriä, jotta silta saatiin irrotettua aluksesta. Se kelluu nyt ponttoonien varassa.

Perjantaina silta hinattiin hitaasti rantaan. Se on ankkurissa Slussenin läheisyydessä, kunnes se hinataan lopulliselle paikalleen Södermalmin ja Vanhankaupungin väliin ensi perjantaina.

Sen jälkeen sillan asennustyöt käynnistyvät kunnolla, ja se on määrä avata liikenteelle elokuussa.

Osin upotettu kiinalaisalus tyhjennetään vedestä, ja se lähtee lähipäivänä takaisin kohti Kiinaa.

Osa Slussenin remonttia

Sillan asentaminen Södermalmin ja Vanhankaupungin välille on osa Tukholman keskustan Slussenin remonttia. Slussen on Tukholman liikenteen tärkeimpiä solmukohtia.

Slussenin remontti käynnistyi heinäkuussa 2016, ja sen on määrä valmistua vuonna 2025. Skanska

Slussenilla liikkuu päivittäin satoja tuhansia ihmisiä. Noin 50 000 kävelee tai pyöräilee (siirryt toiseen palveluun). 30 000 autoilee, ja 400 000 alittaa tai ohittaa Slussenin bussilla, metrolla ja lähi- tai kaukojunalla.

Slussenin remontti käynnistyi heinäkuussa 2016, ja sen on määrä valmistua vuonna 2025.