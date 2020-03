Miten media on pärjännyt koronavirus-uutisoinnissa? “Auktoriteettien horjuttaminen ei saa olla medialle itsetarkoitus”, sanoo Helsingin Sanomien päätoimittaja

Miten uutismedia on selvinnyt koronauutisoinnissa? ”Auktoriteettien horjuttaminen ei saa olla medialle itsetarkoitus”

Suomalaisilla viranomaisilla on parempi tieto arvioida epidemologiaa tai virologiaa kuin yksittäisillä journalisteilla, Ylen uutisten päätoimittaja Riikka Räisänen muistuttaa.

Koronasta tuli pandemia, joka käytännössä pysäytti koko Suomen. Heräsikö uutisjournalismi riittävän ajoissa koronaviruksen vakavuuteen?

Uutisointi muuttui erityisesti tämän viikon torstaina. Perjantain Helsingin Sanomat otsikoi isosti: Kaikki muuttui vuorokaudessa.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätös katkaista lentoyhteydet Eurooppaan sekä Suomen viranomaisten odotetut suuret toimet herättivät torstaina koko yhteiskunnan, Helsingin Sanomien päätoimittaja Antero Mukka arvioi Viimeinen sana -ohjelmassa. Ohjelman voi katsoa tämän jutun pääkuvasta tai tästä linkistä.

– Isossa kuvassa ollaan onnistuttu hyvin. Tämä on ollut koko ajan iso uutinen. Onhan tilanne kaikilla mittareilla poikkeuksellinen, Ylen päätoimittaja Riikka Räisänen puolestaan sanoo.

Journalismin tehtävä on huolehtia siitä, että salaliittoteoriat ja huhut kumotaan, Räisänen muistuttaa.

Media on Antero Mukan mukaan yleisesti ottaen ollut hyvin hereillä.

– Siitä voidaan jälkiarvioissa keskustella, missä vaiheessa havahduttiin siihen, että kyseessä ei ole vain wuhanilainen tilanne, vaan kyse on maailmanlaajuisesta pandemiasta. Olisiko isoa kotimaista tilannekuvaa pitänyt ryhtyä jäsentämään ohi ja yli yksittäistapausten? Mukka pohtii.

Yle on perustanut erilliset korona-uutiskirjeet ja seuraa koronavirus-aihetta sekä tv:ssä ja radiossa että että verkossa. Helsingin Sanomat taas on avannut verkkosivuillaan kaikki koronavirus-sisältönsä kaikille ilmaiseksi luettavaksi.

Täysin uusi tilanne myös medialle

Media ei saa lietsoa paniikkia. Toisaalta se ei myöskään saa pimittää tietoa, Riikka Räisänen muistuttaa. Median tehtävä on myös välittää viranomaistietoa.

Toisaalta median pitäisi olla kriittinen ja kyseenalaistaa. Miten tässä on onnistuttu? Onko viranomaiset pantu koville?

– Auktoriteettien horjuttaminen ei saa olla medialle itsetarkoitus. Toisaalta emme saa olla viranomaistoiminnan jatke, Antero Mukka sanoo.

Median pitää myös haastaa viranomaistietoa ja verrata sitä kansainväliseen tietoon.

– Ei ole olemassa monoliittista ainoata yhtä totuutta koronastakaan, että mitä missäkin vaiheessa pitäisi tehdä, Mukka muistuttaa. Siksi myös median pitää kertoa, ettei ole helppoja ja yksinkertaisia ratkaisuja.

Riikka Räisänen sanoo, että median rooliin kuuluu kysyä kriittiset kysymykset viranomaisilta.

– Näen silti, että suomalaisilla viranomaisilla on parempi tieto arvioida epidemologiaa tai virologiaa kuin yksittäisillä journalisteilla, Räisänen sanoo. Hänen mukaansa olisi vastuutonta lähteä esimerkiksi väittämään, että viranomaiset eivät pysty hallitsemaan toimintaa.

Itsekritiikkiä pitää myös mediassa harjoittaa, kun on sen aika.

– Tämä on uusi tilanne myös medialle. Ei tämänkaltaista pandemiaa ole aikaisemmin nähty, Räisänen sanoo.

Nyt journalismia tehdään poikkeusoloissa

– On tärkeää, että ihmiset saavat tällaisissa oloissa luotettavaa tietoa, Riikka Räisänen sanoo.

Ylen tehtävä on pitää uutiset pyörimässä, oli tilanne mikä tahansa. Räisäsen mukaan Yle pystyy turvaamaa uutistoiminnan. Samaa sanoo Antero Mukka. Sekä Ylellä että Helsingin Sanomissa on otettu käyttöön erikoistoimet. Osa toimituksista tekee töitä etänä. Matkustaminen on lopetettu, ellei uutisen tekeminen sitä ehdottomasti vaadi.

Korona-uutisointi on prioriteetti.

– Koko toimitus on käytännössä valjastettu tämän asian hoitamiseen tavalla tai toisella, Mukka sanoo.

– Elämän pitää jatkua tämänkin kriisin jälkeen, hän muistuttaa.

Katso tämä lähetys ja kaikki Viimeinen sana -osiot tästä linkista.