SDP:n Antti Rinne: Hallitusohjelman elvytysmiljardi pitäisi ottaa käyttöön koronaviruksen vuoksi

Eduskunnan varapuhemies ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne katsoo, että koronaviruksen vaikutukset ovat niin vakavia, että hallituksen tulisi ryhtyä elvyttämään taloutta voimakkaasti.

Rinne kirjoittaa Facebook-päivityksessään, että hallituksen pitäisi ottaa käyttöön miljardin euron elvytysvara, joka on kirjattu hallitusohjelmaan poikkeuksellisen suhdannetilanteen varalta.

– Nyt on järkevää ottaa käyttöön se pelivara, josta poikkeuksellisia tilanteita varten sovittiin kevään 2019 hallitusohjelmassa ja joka on edelleen voimassa. Varatulla miljardilla eurolla on järkevää varmistaa terveydenhuollon toimivuus ja voimavarat kriisin ajaksi, Rinne kirjoittaa.

Hallitusohjelman mukaan summasta voidaan käyttää 500 miljoonaa euroa vuodessa kertaluonteisiin menoihin.

– Siitä riittää käytettäväksi myös taloudellisesti ahtaalle joutuvien tahojen ahdingon helpottamiseksi. On sitten kysymys tuotannollisista yrityksistä, palvelualan yrityksistä tai erilaisista tapahtumajärjestäjistä. Mitä nopeammin ja selkeämmin tähän ryhdytään, sitä vähemmän epätoivoa ja paniikkia koronavirus talouden näkökulmasta saa aikaan, Rinne kirjoittaa.

Rinteen mukaan tällaisella toimenpiteellä selkeytettäisiin hallituksen viestiä siitä, että taloudellisiin vaikeuksiin ajautuvien tahojen tilannetta tuetaan.

Rinteen mukaan ilman selkeitä toimenpiteitä populistit käyttävät vastuuttomalla tavalla ihmisten pelkoa ja syntyvää epätoivoa omien poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Hallitus on tähän mennessä ilmoittanut tukevansa koronaviruksen vaikutuksista kärsiviä yrityksiä erilaisin keinoin ja valmistautuvansa lisätalousarvioesityksen antamiseen viruksen aiheuttamien kulujen kattamiseksi.