Etelä-Savossa ensimmäiset koronavirustartunnat – koululuokka ja koulun opettajat karanteeniin Mikkelissä

Karanteeniin määrätty luokka on ollut kontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen

Etelä-Savossa on vahvistettu maakunnan ensimmäiset kaksi koronavirustartuntaa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote kertoo, että vielä ei ole selvillä, mistä henkilöt ovat saaneet tartunnan.

Essote on asettanut Mikkelin Urpolan koulusta yhden luokan oppilaat ja melkein kaikki koulun opettajat karanteeniin maaliskuun 26. päivään saakka. Syynä on se, että he ovat olleet kontaktissa tartunnan saaneeseen opettajaan.

– Tässä oli huonoa tuuria. Opettajilla oli kokous, jossa olivat mukana lähes kaikki opettajat, jotka sitten kokouksessa altistuivat, sanoo Mikkelin sivistysjohtaja Virpi Siekkinen.

Essotesta muistutetaan, ettei altistuminen virustartunnan saanelle tarkoita sairastumista eikä edes tartuntaa. Karanteenin tarkoituksena on hidastaa koronavirusepidemian etenemistä.

Mikkelin kaupunki antaa Urpolan koulun oppilaille ja vanhemmille toimintaohjeet vielä viikonlopun aikana. Tavoitteena on saada altistumattomien opettajien rinnalle riittävästi sijaisia, jotta koulunkäyntiä voidaan jatkaa normaalisti.

– Koulu on nyt tehosiivouksessa, Siekkinen sanoo.

Vielä ei kuitenkaan ole selvää, onnnistuuko Mikkeli haalimaan riittävästi opetusvoimaa normaaliin koulunkäyntiin Urpolan koulussa.

Mikkelin muissa kouluissa koulutyö jatkuu normaalisti.

Koronavirustartuntaa epäileviä Essote kehottaa ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon vain, jos oireet ovat vakavia tai jos yleisvointi laskee.

