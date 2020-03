Tanska on nyt suljettu ulkopuolisilta – maan sisällä on autiota, ja päätös sulkea rajat pysäytti myös Tanskaan pyrkivien virran

Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa on autiota. Hallituksen päätöksen mukaisesti suurin osa yhteiskunnan toimialoista on suljettu kahdeksi viikoksi.

KÖÖPENHAMINA/MALMÖ

Juutinrauman sillalla ollessa tulee olo, että jokin on vinossa. Tanskaan menevillä kaistoilla silta on lähes täysin autio. Normaalisti täällä olisi käynnissä vilkas lauantai-iltapäivän liikenne.

Tanska laittoi rajat kiinni tänään lauantaina kello 12.

Tanskan hallituksen mukaan maahan pääsevät vain tanskalaiset, Tanskassa työskentelevät ja ne, joilla on perusteltu syy vierailla maassa seuraavan kuukauden aikana. Päätöksellä maa haluaa estää koronaviruksen leviämistä.

Tanskassa vahvistettiin ensimmäinen (siirryt toiseen palveluun) koronaviruksesta johtuva kuolema lauantaina illalla.

Tanskan ja Ruotsin välinen raja-asema. Malin Palm / Yle

Ruotsin puolella Malmössä päätös on otettu rauhallisesti vastaan. Ylen tapaamat malmöläiset ovat pitäneet päätöstä odotettuna.

Tanska oli tehnyt jo monia järeitä toimia. Historiallinen rajojen sulkemispäätös oli monien mielestä vain ajan kysymys.

Helpotuksena on pidetty sitä, että Tanskassa työskentelevät voivat yhä matkustaa sinne Ruotsista. Heitä on päivittäin tuhansia.

Tanskan päätös sulkea rajat on isku myös Etelä-Ruotsille ja yhteiselle talousalueelle. Martin Gustafsson / Yle

Monelle suurin isku on ollut se, että Tanska on sulkenut Kastrupin lentokentän muilta kuin tanskalaisilta.

Kööpenhaminan Kastrupin lentokenttä on ollut koko Etelä-Ruotsin lentokenttä. Ne ruotsalaiset, joilla on ostettuna lippu lennolle Kastrupista, eivät voi matkustaa.

Malmöläinen Kristofer Hammarskölf uskoo, että Tanskan sulkeminen kuukaudeksi on vasta alkusoittoa.

– Lyön vetoa, että tämä tulee kestämään kesään saakka, koska taudin leviämisen arvioidaan pahenevan tulevina viikkoina. En usko, että tilanne menee ohi kuukaudessa.

Malmöläiset Kristofer Hammaskölf ja Johanna Svensson uskovat kärsivänsä taloudellisesti Tanskan päätöksistä. Martin Gustafsson / Yle

Rajan sulkeminen vaikuttaa suuresti hänen arkeensa. Hammarskölf on ohjelmoija ja käy kokopäivätöissä Kööpenhaminassa. Nyt hänet on passitettu etätöihin Malmöön.

Hammarskölfin puolisolla Johanna Svenssonilla on design-alan kauppa Kööpenhaminassa. Kauppa on suljettu maanantaista alkaen kahdeksi viikoksi, kuten viranomaiset ovat määränneet.

– Emme tiedä, miten tulemme selviämään taloudellisesti. Laskut on maksettava, vaikka tuloja ei tule. Meidän on mentävä vain päivä kerrallaan, hän sanoo.

Tanskan puolella Kööpenhaminassa on näyttänyt jo pari päivää aivan erilaiselta kuin yleensä.

Tanska on sulkenut paitsi rajansa, myös maan koulut, päiväkodit, julkiset virastot. Tanska on lähettänyt julkisen sektorin työntekijät kotiin kahdeksi viikoksi, ja myös yksityiset yritykset ovat seuranneet laajalti esimerkkiä.

Lue tästä linkistä Tanskassa asuvan suomalaisen haastattelu rajojen sulkemisen vaikutuksista

Elokuvateatterit, kuntosalit, kirjastot, museot ovat kiinni. Ravintolat, baarit ja yökerhot on suositeltu suljettavaksi ja samoin lähes kaikki paikat, joissa ihmiset yleensä ovat kanssakäymisessä keskenään.

Tavallisesti tyhjempi katu Kööpenhaminan keskustassa. Malin Palm / Yle

Tanskalaiset ovat suhtautuneet hallituksen koviin päätöksiin tyynesti.

– Rehellisesti sanottuna en tiedä, tekeekö Tanska liikaa vai liian vähän, pohtii lastenhoitajana työskentelevä Trine Blom.

Hän sanoo, ettei ole perehtynyt virukseen, mutta hänellä on täysi luottamus siihen, että hallitus tietää, mitä pitää tehdä.

Tanskalainen Trine Blom uskoo hallituksen tietävän, mitä se tekee. Malin Palm / Yle

– Minusta on hyvä, että hallitus kantaa vastuuta ja päättää puolestamme, mikä on viisasta ja mikä ei, sanoo Rasmus Bøttcher Christensen Tanskan rajojen sulkemisesta.

Hän on itse vähentänyt liikkumista julkisessa liikenteessä ja tekee etätöitä.

Bøttcherin ystävä on saanut koronaviruksen ja on kotona karanteenissa. Muidenkin ystävien kanssa on päätetty pitää jokin aika taukoa tapaamisissa.

Bøttcher pitää varmana sitä, että Tanskan sulkeminen sisäisesti kestää pidempään.

– Ihan varmasti tätä kestää ainakin touko–kesäkuuhun. Viruksen leviäminen on vasta alussa, enkä voi uskoa, että sulkemisia alettaisiin purkaa kahden viikon kuluttua.

Anders Rosberg jää kotiin hoitamaan lapsiaan Tagea ja Majta, kun koulut ja päiväkodit suljetaan maanantaista lähtien Tanskassa. Malin Palm / Yle

Kööpenhaminassa asuva ruotsalainen perheenisä Anders Rosberg sanoo, että Tanska on paniikissa. Päätös sulkea raja on hänestä täysin liioiteltu toimi.

– Suomen ja Ruotsin linja tuntuu paljon järkevämmältä. Tauti voi levitä missä vain, enkä usko, että maan rajojen sulkeminen pysäyttää sitä.

Tanskan päätös sulkea koulut ja päiväkodit kahdeksi viikoksi maanantaista alkaen vaikuttaa perheen elämään, kun lapset Tage, 5, ja Mai, 2, jäävät kotiin. Perheen isä voi tehdä kuitenkin etätöitä.

– Voin olla ainakin tulevat kaksi viikkoa kotona ja tehdä täältä käsin töitä. Mutta jos koulut ovat kiinni pidempään, en tiedä, miten sitten käy. Voi olla, että lasten isovanhemmat eivät pääse Ruotsista Tanskaan auttamaan, kun rajat ovat kiinni.

