Koronavirus sulkee myös Kanariansaaret – Lauantaina Vicky Rosti soitti täydelle salille, Gran Canarian lentoasemalla kaaos

Espanjan koronavirustilanteen vuoksi julistama poikkeustila astuu voimaan myös suomalaisten suosimilla Kanariansaarilla. Ihmisten liikkumista tullaan rajoittamaan 15 päivän ajan maanantaista alkaen.

Maan pääministerin Pedro Sanchezin mukaan ainoastaan osa ruokakaupoista ja apteekit saavat olla auki. Liikkuminen sallitaan vain töihin ja ruokaostoksille.

Gran Canarian Playa del Inglesissä sijaitsevan Iskelmäbaarin yrittäjää Hanski Rantalaa tilanne harmittaa.

– Sunnuntaina on ehkä viimeinen ilta. Paljon liikkuu huhuja, joten vielä ei ole ihan varmaa, Rantala kertoi Yle Uutisille lauantai-iltana.

Gran Canarialla sijaitsevan Iskelmäbaarin yrittäjää Hanski Rantalaa harmittaa turistikauden ennenaikainen päättyminen. Aleksi Pöytäkangas

Vielä lauantai-iltana Rantalan ravitsemusliikkeessä suomalaisia viihdytti Vicky Rosti ja tupa oli täynnä.

Sunnuntaina, tähän tietoon turistikauden viimeisenä iltana, lavalle nousee vielä Frederik.

– Päällimmäinen ajatus on, että harmittaa. Maaliskuu on marraskuun ja tammikuun kanssa meille niitä hyviä kuukausia. Mutta eihän sille mitään voi, kaikki menee kiinni. Terveys on kuitenkin pääasia, Rantala sanoo.

Hänen mukaansa paikalliset viranomaiset eivät ole ottaneet millään tapaa yhteyttä.

– Ainoa tieto on tullut kirjanpitäjältä, joka kertoi, että maanantaina kello kahdeksalta pitää lopettaa liiketoiminta.

Se tarkoittaa Iskelmäbaarille sitä, että tämä turistikausi on paketissa.

– Normaalisti kausi loppuu huhtikuun ensimmäisen viikon jälkeen. Jos nyt ollaan 15 päivää kiinni, niin kausi päättyy tähän, Rantala sanoo.

Lentokentällä kaaos

Gran Canarialle tällä viikolla matkustanut Ylen toimittaja Aleksi Pöytäkangas kertoo, että tunnelmat saarella ovat olleet sekavat.

– Varsinkin suomalaisten keskuudessa on epäselvää, että mitä tapahtuu ja pääseekö kotiin. Mikä tulee olemaan loppuloman kohtalo?

Pöytäkankaan mukaan osa suomalaisista ravintola-alan yrittäjistä on saanut paikallisilta viranomaisilta 15-sivuisen "opuksen", jossa on kerrottu tulevista poikkeustiloista.

– Kaikille on selvää, että kausi on tässä vaiheessa ohitse, Pöytäkangas sanoo.

Normaalitilanteessa lauantaina olisi järjestetty Maspalomasin karnevaali, joka kerää paikalle Pöytäkankaan mukaan kymmeniätuhansia ihmisiä. Nyt kadut olivat tyhjillään.

Tällä kadulla marssi viime vuonna karnevaalien aikaan kymmeniä tuhansia ihmisiä. Nyt karnevaalikadut ovat täysin hiljaisia, kertoo Aleksi Pöytäkangas. Aleksi Pöytäkangas

– Taksit liikkuvat ja muutamia ihmisiä kävelee. Seurustelu- ja ruokaravintoloissa näyttää ihmisiä olevan. Muuten on hyvin rauhallista verrattuna normaaliin aikaan, Pöytäkangas kuvailee lauantai-illan tunnelmia.

Hän kertoi käyneensä aiemmin päivällä Gran Canarian lentokentällä, jossa oli ollut "kaaostila päällä".

– Muutamia suomalaisia kausiasukkeja oli lähdössä hätäsiirtona kotiutumaan, mutta terminaali oli aivan tukossa. Ihmiset yrittivät kovasti päästä kotiin. Mihin vain lennot lähtivät, niin varmasti olivat täynnä.

Paikalliset viranomaiset eivät ole Pöytäkankaan mukaan tiedottaneet mitään turistien suuntaan.

– Kotimaan median ja kansainvälisten medioiden kautta on saatu tietoa.

