Xitä kritisoinut liikemies kadonnut Kiinassa – Arvosteli presidentin tapaa hoitaa koronaviruskriisiä

Vaikutusvaltainen kiinalainen liikemies Ren Zhiqiang on kadonnut pian sen jälkeen, kun hän kritisoi julkisesti maan johtoa koronavirusepidemian hoidosta.

Ren on ollut kadoksissa kolme päivää ilman mitään yhteyttä ystäviinsä.

– Ren Zhiqiang on julkisuuden henkilö, ja hänen katoamisensa on laajalti tiedossa. Tästä vastuussa olevien instituutioiden täytyy antaa mahdollisimman pian järkeenkäypä ja laillinen selitys siitä, mitä on tapahtunut, Renin ystävä, liikenainen Wang Ying kommentoi uutistoimistolle Reutersille antamassaan lausunnossa.

Ren Zhiqiang arvosteli presidentti Xi Jinpingin helmikuussa puolueelle pitämää puhetta kirjoittamassaan esseessä, joka lähti nopeasti leviämään verkossa.

Ren ei maininnut tekstissä presidenttiä nimeltä vaan puhui vallanhimoisesta keisarista, jota hän kutsui alastomaksi pelleksi. Renin mukaan koronavirusepidemia oli pahentunut, koska kommunistisen puolueen johdossa vallitsi "hallinnon kriisi". Myös sanan- ja lehdistövapauden puuttuminen olivat Renin mukaan vaikeuttaneet epidemian hillitsemistä.

Kiinteistöalalla vaurastunut Ren Zhiqiang on itsekin Kiinaa hallitsevan kommunistisen puolueen jäsen. Hänet erotettiin puolueesta määräajaksi vuonna 2016 sen jälkeen, kun hän oli arvostellut puolueen johdon linjaa.

Samana vuonna maan hallinto määräsi Kiinassa toimivat yhtiöt sulkemaan Renin sosiaalisen median tilit, joilla oli tuolloin yli 30 miljoonaa seuraajaa.

Kiinan viranomaiset eivät ole vastanneet uutistoimisto Reutersin tietopyyntöihin Ren Zhiqiangin tilanteesta.

