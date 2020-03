Yle Triplet auttaa opettajia etäopetuksessa – joka arkipäivä kolme uutta videota ja tehtävät

Alkavalla viikolla ennätysmäärä oppilaita jää kotiin ja aloittaa etäopiskelun koronaviruksen takia. Esimerkiksi Turussa, Laitilassa ja Espoossa lukio-opiskelijat siirtyvät opiskelemaan etänä. Tampereella etäopetus koskee lukiolaisia ja peruskoulun ylempien vuosiluokkien oppilaita.

Yle Uutisluokan tuottama maksuton Yle Triplet (siirryt toiseen palveluun)-palvelu tarjoaa poikkeukselliseen tilanteeseen valmista opetusmateriaalia peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Tripletin mobiilisovelluksessa ja verkkosivustolla julkaistaan joka arkipäivä kolme Ylen uutisvideota sekä niihin tehtävät, taustamateriaalit ja uutisvisa. Tehtävät ovat Triplet-tiimiin kuuluvien opettajien laatimia.

– Triplet auttaa kytkemään oppikirjojen sisällöt ajankohtaisiin asioihin ja ympäröivään maailmaan. Erityisesti isojen uutisten tai kriisien kohdalla on tärkeää, että aiheita käsitellään faktoihin perustuen, sanoo Yle Uutisluokan tuottaja Hanna Visala.

Uutiset tallentuvat sivustolle pysyvästi ja aiheita voi etsiä arkistosta esimerkiksi oppiaineittain, hakusanoilla tai laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksien mukaan.

Triplet on ollut koulujen käytössä neljä vuotta, ja siihen on kirjautunut jo noin 15 000 opettajaa. Palvelun yksi tärkeimmistä tavoitteista on lasten ja nuorten medialukutaidon kehittäminen.

Myös Yle Areenaan on koottu etäopetusta helpottava paketti, jota täydennetään alkuviikosta. Kaikkia Yle Areenan sisältöjä saa käyttää etäopetuksessa vapaasti.

