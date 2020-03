Tunti aamulla tiistaisin ja torstaisin – ruokakauppa Äänekosken Suolahdessa muovasi koronaviruksen riskiryhmille oman aukioloajan

Suolahtelaiset K-kauppiaat Ilpo ja Heli Romppanen kysyivät lauantai-iltana Facebookissa olisiko koronaviruksen riskiryhmien omille aukioloajoille tarvetta.

Sunnuntaiaamuna oli käynyt selväksi, että olisi.

– Ihmiset ottivat meihin yhteyttä, laittoivat viestejä ja kertoivat tilanteestaan. Viestien perusteella päätimme toteuttaa omat aukioloajat riskiryhmille mahdollisimman pian, sanoo Heli Romppanen.

Kuudelta auki tiistaisin ja torstaisin

Kauppiaat päättivät, että he avaavat ensi viikosta alkaen kaupan riskiryhmille tiistaisin ja torstaisin tuntia tavallista aikaisemmin. Illan puolella aukioloajat ovat jo pidentyneet niin paljon, ettei tuntunut järkevältä pidentää päivää lopusta.

– Päätimme puolison kanssa, että toinen meistä menee avaamaan kaupan, laittamaan kassat kuntoon ja päästämään asiakkaat sisään. Kaikkihan ei ole kaupassa ihan tip top vielä kuudelta, mutta eivätköhän asiakkaat sen ymmärrä, sanoo Ilpo Romppanen.

Kovin suuria asiakasmääriä kauppiaat eivät aamuun odota.

– Niin aikaisin kauppaan tulevat ovat varmasti sellaisia, jotka oikeasti tarvitsevat sitä, sanoo Heli Romppanen.

Myös riskiryhmäläisten lähipiirille

Aamuvarhaisen aukioloaikaa voivat käyttää myös ne, joitten lähipiirissä on riskiryhmiin kuuluvia. Moni ei olekaan huolissaan siitä, että sairastuu itse, vaan siitä, että saa tartunnan ja tartuttaa jonkun riskiryhmään kuuluvan.

Kauppiaat eivät ole vielä suunnitelleet kuinka pitkään he jatkavat riskiryhmille tarkoitettuja aukioloaikoja.

– Jos tällä pystytään luomaan asiakkaille turvaa ja apua, on pientä ottaa se omasta ajasta. Tämä on vakava tilanne, ja me haluamme tämän palvelun tarjota, sanoo Ilpo Romppanen.

Kaupan kotiinkuljetus palvelu on myös saanut uusia asiakkaita. Valmiiksi kerätyn ruokakassin noudoissa koronan vaikutukset eivät ole vielä juuri näkyneet.

