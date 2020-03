Ranskassa äänestetään parhaillaan kunnallisvaaleissa koronaviruksesta huolimatta

Ranskassa on käynnissä äänestäminen kunnallisvaalien ensimmäisellä kierroksella.

Hallitus päätti järjestää vaalit, vaikka Ranskassa on tehty rajoittamistoimia ärhäkästi leviävän koronaviruksen takia.

Ranskalaisten medioiden mukaan koronaviruksen uhka on saanut äänestysaktiivisuuden huomattavaan laskuun edellisiin, vuoden 2014 kunnallisvaaleihin verrattuna. Äänestysaktiivisuus oli puoliltapäivin noin 18 prosenttia, kun kuusi vuotta sitten samaan kellonaikaan se oli reilut 23 prosenttia.

Ranskassa vietetään poikkeuksellista äänestyspäivää. Tänään on kunnallisvaalien ensimmäinen kierros, jota ei ole koronavarotoimista huolimatta siirretty. Keskipäivällä äänestysprosentti oli odotetusti hyvin matala (18 %) ja Pariisin äänestyspaikoilla huolehdittiin turvaväleistä. pic.twitter.com/nAd8cgQkZU — Annastiina Heikkilä (@Annastiina_H) 15. maaliskuuta 2020

Le Parisien -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Oisen departementissa äänestysaktiivisuus on ollut lähes kymmenen prosenttiyksikköä alhaisempi kuin edellisten kunnallisvaalien ensimmäisellä kierroksella. Oise oli ensimmäisiä alueita, joilla koronavirus alkoi Ranskassa jyllätä.

Vahvistettujen koronavirustapausten määrä Ranskassa on tuplaantunut (siirryt toiseen palveluun) 4 500:aan kolmessa vuorokaudessa. Ranskassa on päätetty viruksen leviämisen estämiseksi sulkea hallituksen määräyksellä ei-välttämättömät julkiset paikat, kuten ravintolat, kahvilat ja elokuvateatterit.

Äänestyspaikoille on tuotu käsidesiä koronavirustilanteen takia. Nicolas Tucat / AFP

Koronaviruksen takia äänestyspaikoille on muun muassa tuotu käsidesiä ja äänestäjien välisestä turvavälistä muistuttavia ohjeita.

Lue Annastiina Heikkilän juttu kunnallisvaaleista: Koronavirusepidemia varjostaa Ranskan kunnallisvaaleja – äänestäjiä pyydetään ottamaan omat kynät mukaan

Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia on Ranskassa arvosteltu siitä, että hän päätti järjestää kunnallisvaalien ensimmäisen kierroksen poikkeustilanteesta huolimatta. Macron on kuitenkin puolustanut päätöstään sanomalla, että poikkeustilanteessakin on tärkeää käydä äänestämässä, sillä tarvittavat varotoimet on tehty.