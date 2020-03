Saksan johtava virologi sanoo, ettei baareihin ole enää asiaa – ei kuitenkaan sulkisi kouluja täysin:  “Tiede ei ole mustavalkoista, tarvitaan poliittisia päätöksiä”

BerliiniSaksan johtava koronavirologi Christian Drosten tykkää käydä oluella.

Mutta hän tilaa aina oluen pullosta. On nimittäin mahdoton sanoa, pestäänkö tuopit tiskiaineella vai vain huuhdellaan.

Nyt hän on sitä mieltä, ettei sinne baariin tarvitse mennä enää ollenkaan ennen kuin korona saadaan taltutettua.

Normaalisti yhden lääkärin oluenjuontitapa ei ehkä ylittäisi uutiskynnystä, mutta nyt ei eletä normaaleja aikoja. Saksa varautuu muun Euroopan tavoin laajaan epidemiaan.

Liittokansleri Angela Merkel on sanonut suoraan, että jopa 70 prosenttia saksalaisista tulee saamaan tartunnan ennemmin tai myöhemmin. Merkelillä on luonnontieteilijän tausta. Hän tietää, mitä pandemia tarkoittaa, ja jättää filosofiset viisaudet muille.

Vaikka Saksassa on Euroopan eniten tehohoitopaikkoja suhteessa väkilukuun, pelko Pohjois-Italian kaltaisesta ylikuormittumisesta on todellinen.

Kun kyse on elämästä ja kuolemasta muutenkin, ei haluta joutua tilanteeseen, jossa lääkärit joutuvat päättämään sen, kuka saa hoitoa ja kuka ei.

Hallitus on luvannut tehdä kaikkensa ihmishenkien ja talouden pelastamiseksi. Valtion tuhti kassa on nyt auki.

Saksa ei ole vielä sulkenut kaikkia rajojaan. Maanlaajuista koulujen sulkemista ei ole määrätty, mikä johtuu pitkälti liittovaltiorakenteesta. Alueilla on suuri valta.

Silti osavaltiot ovat päättäneet sulkea koulut ja päiväkodit ensi viikosta alkaen. Berliinissä baarit ja klubit sekä kulttuuripaikat on suljettu, mutta ravintolat ja kaupat ovat yhä auki.

Kieltojen ja käskyjen sijaan Saksan poliittisen johdon linja on pitkin viikkoa ollut yksilön vastuuseen vetoaminen. Hallitus pyytää solidaarisuutta kaikilta, jotta taudin leviämistä saadaan venytettyä mahdollisimman pitkälle aikavälille. Riskiryhmien suojelu on kaikkien asia.

– Sosiaalisia kontakteja pitää välttää aina kun se on mahdollista, on liittokansleri Angela Merkelin viesti.

Mitä tämä sitten tarkoittaa vaikka Berliinin kaltaisessa suurkaupungissa?

Koska on vuosi 2020, vastaus tähänkin löytyy podcastista.

Saksassa miljoonayleisöjä kerää nyt Berliinin johtavan virologin Christian Drostenin podcast, jossa hän päivittää epidemian tuoreimmat käänteet ja tutkimustulokset.

Berliinin maineikas yliopistosairaala Charité sijaitsee aivan Berliinin hallintokorttelin kulmilla. Kätevää näin koronan aikaan.

Sieltä käsin Charitén johtava virologi Drosten on tämänkin viikon suhannut pyörällä eri ministeriöiden ja muiden hallintorakennusten väliä. Välissä hän on ehtinyt miljoonayleisöjä keräävien talkshow-ohjelmien vieraaksi.

Drostenia voisi asemansa puolesta verrata vaikka Suomessa HUS:n infektiosairauksien ylilääkäriin Asko Järviseen.

Drosten on nyt ehkä Saksan kysytyin mies vallan kabineteissa, mutta silti hänellä on aikaa pohtia julkisesti, voiko ruokakaupassa edelleen käydä. Drosten raivaa lähes päivittäin aikaa nauhoittaakseen puolen tunnin podcast-jakson yleisradioyhtiö NDR:n kanssa.

Sillä juuri tästä korona-ajassa on kyse. Mitä vielä voi tehdä ja mistä pitää jo kieltäytyä omassa arjessa, jotta riskiryhmiä saadaa suojattua ja sairaaloiden ylikuormitus vältettyä.

Drosten uskoo läpinäkyvyyteen ja oikean tiedon välittämisen tärkeyteen poikkeuksellisessa tilanteessa. Ja koska koronavirus on monilta osin tuntematon, myös tieteentekijä välttää mustavalkoisten ohjeiden julistamista.

Hän ei sano podcastissa suoraan, ettei ystäviä saa enää tavata – ainakaan tässä vaiheessa Saksan tilannetta. Sen sijaan Drosten kehottaa tuoreimmassa podcastissa miettimään, voiko ystäviä tavata baarin sijaan luonnossa.

Pelkkä ohimennen podcastissa mainittu pyörän käyttäminen Berliinissä on vinkki sinänsä: Saksan johto kehottaa valitsemaan pyörän tai kävelyn julkisten sijaan aina kun mahdollista.

Osa ohjeista on lääketieteellisiä. Virologin rauhallinen ääni toteaa, että kortisonipohjaiset allergialääkkeet kannattaa ehkä vaihtaa muihin mahdollisen koronainfektioon liittyvän vaikutuksen vuoksi. Mutta tässäkin moni fakta on vielä selvittämättä. Kieltoa hän ei julista.

Drostenin mukaan kaupassa voi käydä normaalisti. Tartunnan saaminen kaupassa on vielä epidemian alkuvaiheessa hyvin epätodennäköistä. Sen sijaan voi jo miettiä, pitääkö kulttuuritapahtumiin enää mennä.

– Ihmisten ei tarvitse tämän ja huomisen päivän välillä lukittautua kotiin.

Mutta viesti on se, että kaikkien arki tulee muuttumaan lähiviikkoina, joten siihen kannattaa asennoitua jo nyt. Saksa ei ole poikkeus vaan vasta eri vaiheessa epidemiaa kuin esimerkiksi Italia tai Espanja.

Pahin on vielä edessä.

Useat Saksan naapurimaat ovat ilmoittaneet todella järeistä toimista. Itävallassa suljetaan tiistaista alkaen myös ravintolat ja leikkipuistot. Saksassa laitetaan maanantaina Sveitsin, Ranskan ja Itävallan vastainen raja osittain kiinni, kertoo Bild. (siirryt toiseen palveluun)

Myös Saksassa moni, esimerkiksi toimittajat, vaativat nykyistä järeämpiä toimia.

Drosten on tyytyväinen siihen, että myös Saksassa varokeinot ovat koventuneet ja tapahtumakielto otetaan tosissaan. Vielä keskiviikkona Berliini uhmasi hallituksen ohjetta ja halusi sallia lauantaina Bundesliigan pelin yleisön edessä. Myöhemmin tämä peruttiin.

Drostenin mukaan kuitenkin Saksan maltti on ollut hyvä asia.

Hänen mukaansa Saksa on siinä vaiheessa epidemiaa, että poliitikoilla on aikaa harkita ja kuunnella asiantuntijoita. Hän huomauttaa, että jossain maissa päätöksen koulujen sulkemisista saattaa tehdä terveysministeri yhdessä lähipiirinsä kanssa, vaikka päätös on laajasti koko yhteiskuntaa koskevat raju toimenpide.

Terveydenhoitojärjestelmä voi kuormittua entisestään, jos hoitohenkilöstö joutuu jäämään kotiin hoitamaan lapsia.

Sulku on poliittinen päätös, johon pitää konsultoida yhteiskunnan eri alojen asiantuntijoita. Drosten muistuttaa, ettei esimerkiksi koulujen ja päiväkotien sulkemisen hyödyistä ole vielä selvää tieteellistä tietoa.

Hän ei halua sen vuoksi antaa ehdottomia suosituksia. Päätös rajojen tai koulujen sulkemisesta ei kuulu virologille.

– Minä olen tässä vain tieteentekijä roolissa, eikä tiedekään ole mustavalkoista, Drosten sanoo podcastissaan.

Drosten on ollut julkisesti eri mieltä esimerkiksi tartuntatautien Robert Koch -instituutin kanssa. Se on vähän kuin HUS ja THL olisivat Suomessa eri mieltä keinoista koronan taltuttamiseen. Mutta sitä tiede välillä on.

– Poliitikkojen pitää tehdä päätökset, virologi Drosten sanoo.

Poliitikot tekevät päätökset osin myös julkisuudesta tulevan paineen vuoksi.

Tässä tieteentekijä Drosten pyytää toimittajilta tarkkuutta ja malttia poliitikoille esitettyjen vaatimusten kanssa. Kun hän torstaisessa podcastissaan sanoi, että espanjantaudin aikaan 1900-luvun alussa koulujen sulkemisesta oli hyötyä, saksalaismediassa hänen tulkittiin kannattavan koulujen ja päiväkotien sulkemista.

Vääristävä sitaatti (siirryt toiseen palveluun) levisi. Perjantaina valtaosa Saksan osavaltioista kertoi sulkevansa koulut ja päiväkodit.

Drostenin mukaan (siirryt toiseen palveluun) sulku voi koitua itseään vastaan, jos hoitohenkilöstön lapset laitetaan nyt uusiin tilapäisiin hoitoryhmiin. Vaihtoehto voisi olla ryhmien pienentäminen.

Saksassa Drostenin läpinäkyvää ja aktiivista tiedostusta on kehuttu. Mutta sillä on varjopuolensa. Tieteentekijällä ei ole ollut aikaa tehdä tärkeintä työtään eli lukea tuoreimpia koronavirusta käsitteleviä tutkimuksia, Drosten sanoo tuoreimmassa podcastissa.

– Käytän siihen nyt viikonlopun ja alkuviikon. Vasta sitten voin palata tänne podcastiin puhumaan tiedepainotteisemmin.