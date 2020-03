Miksi vain jotkut koulut suljetaan ja onko lapsi pakko laittaa kouluun, jos pelottaa? 9 kysymystä korona-ajan koulunkäynnistä

Monessa kaupungissa on siirrytty joko kokonaan tai osittain etäopetukseen. Järjestelyitä on yhtä monta kuin koulujakin.

Tampereen kaupungin kouluissa siirrytään osin etäopetukseen. Nurmijärvi kehottaa peruskoulun oppilaita jäämään kotiin mahdollisuuksien mukaan. Espoo, Vantaa ja Turku tarjoavat kaikille lukiolaisille etäopetusta. Huittinen sulkee kaikki koulut.

Monet kaupungit ovat lähipäivinä tiedottaneet erilaisista erityisjärjestelyistä koulunkäynnissä koronavirustilanteen vuoksi. Maanantaina monen koulutie näyttää hyvin erilaiselta kuin vielä perjantaina – jos koulutielle siis edes lähtee.

Kysyimme Opetushallituksesta, miten uudessa tilanteessa pitäisi toimia. Kysymyksiin vastasi Opetushallituksen oikeudellisista asioista vastaava johtaja Matti Lahtinen.

Miksi kouluilla on niin erilaisia järjestelyitä etäopetuksen järjestämisestä? Eikö riski ole kaikille sama?

Koulut saavat päättää itse, käytetäänkö lähiopetusta, etäopetusta tai monimuoto-opetusta. Kouluilla on myös vähän erilaiset edellytykset siihen, miten etäopetusta voidaan ottaa käyttöön. Myös oppilaiden mahdollisuudet etäopetukseen ovat erilaisia. Siksi vaihtelua voi olla saman luokan sisälläkin eri oppilaiden välillä.

Lapsen koulu on auki normaalisti, mutta huoltaja ei haluaisi laittaa lasta kouluun. Voiko lapsi silloin jäädä kotiin?

Kouluun pitää lähtökohtaisesti mennä, mutta poissaoloon voi hakea erillistä lupaa. Perusopetuksessa edellytetään, että poissaololle pitää olla erityinen, perusteltu syy. Usein kolmen päivän poissaoloa haetaan opettajalta ja sitä pitempää rehtorilta. Koulu päättää harkintansa mukaan, myönnetäänkö oppilaalle poissaoloa. Syitä voivat olla lievätkin oireet tai pelko siitä, että on altistunut taudille.

Riittääkö yleinen pelko tilanteesta poissaolon syyksi?

Tämä on koulujen harkinnassa. En sano, etteikö se missään tapauksessa voi olla syynä. Varmasti oppilaita on jäänyt pois opetuksesta myös omin luvin ilman poissaolon myöntämistä. Me korostamme, että huoltajat voivat hakea lupaa poissaoloon perustellusta syystä. Tartuntavaaran estäminen voi olla perusteltu syy.

Samassa perheessä yhden lapsen luokka on etäopetuksessa ja toisen lapsen luokka lähiopetuksessa. Voiko huoltaja vaatia etäopetuksen järjestämistä toisellekin lapselle, vaikka koulu onkin normaalisti auki?

Ei voi vaatia. Toki huoltajat voivat esittää koululle, että kaikissa tapauksissa siirryttäisiin etäopetukseen, mutta loppupeleissä koulu päättää asiasta.

Miksi joissain kouluissa on siirrytty etäopetukseen, mutta oppilaat voivat silti käydä normaalisti syömässä koululla?

Oppivelvollisuusikäisten lasten opetus on lain mukaan lähtökohtaisesti lähiopetusta. Etäopetukseen siirtymisestä pitää tehdä erillinen päätös. Koulun pitäisi toimia mahdollisimman normaalisti, ja koulun toimintaan kuuluu myös oikeus maksuttomaan ruokailuun päivittäin. Jos kodeissa pystytään järjestämään asia, niin välttämättä ei sitten tällaisessa tilanteessa tarvitse kouluun lähteä ruokailemaan.

Miksi suurin osa kaupungeista on laittanut etäopetukseen vain peruskoulun yläluokat ja lukiot? Miksi alemmat luokat opiskelevat lähiopetuksena?

Syynä on ennen kaikkea se, että itsenäinen työskentely tai etänä työskentely onnistuu paremmin vanhemmilta oppilailta. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa etätyöskentely on myös lainsäädännöllisesti helpompaa toteuttaa kuin oppivelvollisuusikäisillä.

Miksi ei päätetä sulkea kaikkia kouluja keskitetysti?

Opetushallitus turvautuu terveysviranomaisten, ennen kaikkea THL:n suosituksiin tässä asiassa. Jos tartuntavaara arvioidaan isoksi, silloin koulujen sulkemista pitää vakavasti harkita. Opetushallitus valmistelee heti alkuviikosta ohjeita etäopetuksesta kunnille ja kouluille. Pitää muistaa, että tilanne muuttuu nopeasti ja voi olla, että muutaman päivän päästä on ihan toisenlaisia linjauksia.

Mikä on Opetushallituksen ohje huolestuneille huoltajille koulunkäynnistä koronan aikana?

Perusohje on se, että jos on oireita, niin ei pidä mennä kouluun. Vähäisetkin oireet tai merkit siitä, että lapsi ei ole kunnossa, pitää ottaa vakavasti. Seuratkaa tarkasti koulusta tulevia viestejä ja jos on huolia tai epäselvyyksiä, olkaa yhteydessä kouluun ja pyrkikää selvittämään asiaa.

Onko opettajan pakko mennä töihin, jos koronaviruksen leviäminen pelottaa tai lähipiirissä on riskiryhmään kuuluvia?

Lähtökohtaisesti töihin täytyy mennä. Työnantajan kanssa pitää sopia, mikä on hyväksyttävä syy poissaoloon. Jos tuntuu, että työpaikalla ei ole riittävästi varauduttu tartuntariskiin ja tilanne huolestuttaa, kannattaa kääntyä työnantajan puoleen. Työnantajan velvollisuus on turvata työturvallisuus kaikille.

