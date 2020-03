Mitä tehdä, jos on jumissa ulkomailla koronavirusrajoitusten takia?

Suomalaisia on nyt jumissa ulkomailla erilaisten koronavirusrajoitusten vuoksi. Moni maa Euroopassa on rajoittanut liikkumista, eikä kaikilta alueilta pääse poistumaan. Lentoja ja muita kulkuyhteyksiä on peruttu ja osa maista, kuten Tanska, on sulkenut rajansa.

Koronaviruspandemian ja eri valtioiden asettamien rajoitusten vuoksi ulkoministeriön (UM) ensisijainen suositus on, että ulkomaille ei tule matkustaa ollenkaan.

Mutta mitä tehdä, jos on jo ulkomailla, ja jumissa? Konsulipäällikkö Pasi Tuominen vastaa STT:lle.

Mitä tehdä, jos tarvitsee apua Suomeen paluun kanssa?

Tietoa kannattaa etsiä ensisijaisesti itse, ei soittamalla ulkoministeriön päivystyskeskukseen, Tuominen sanoo. Lentoyhtiöt ja matkanjärjestäjät järjestävät paluuasioita, ei UM.

– Kannattaa käyttää sosiaalista mediaa ja nettiä, ja sitä kautta selvittää, miten paluulentoja on, Tuominen sanoo.

Suomen kansallisia kotiutuslentoja ei ole suunnitteilla.

Entäpä muuten kuin lentämällä paluu, esimerkiksi autolla?

Suomeen palaaminen autolla on tällä hetkellä vaikeaa, koska esimerkiksi Tanska on laittanut rajat kiinni ja Viro on ilmoittanut tekevänsä samoin. Saksa aikoo sulkea rajansa Ranskaan, Sveitsiin sekä Itävaltaan, ja Puola laittaa kaikki rajansa kiinni maanantaina.

Kannattaako nyt yrittää palata Suomeen, vai pysyä siellä, missä on?

– Tällä hetkellä liikkuminen ei välttämättä ole hyvä idea yhtään missään. Sellaista suositusta ei voi tietenkään antaa, että pysyisi ulkomailla, mutta kannattaa harkita, onko hyvä idea lähteä omatoimisesti etsimään kulkureittejä nyt, kun lennot eivät toimi normaalisti. Näitä asioita pitää selvittää itse, ja seurata paikallista mediaa.

Mitä ulkoministeriö tekee auttaakseen jumissa olevia suomalaisia?

– Meidän keinomme auttaa ovat rajoitettuja. Korostan, että tämä on täysin poikkeuksellinen tilanne. Tämähän vähentää edustustojen mahdollisuuksia avustaa tavanomaisesta huomattavasti. Jos maassa on liikkumisrajoituksia, niin se koskee edustustojen edustajia myös.

UM pyrkii kyllä auttamaan aina hätätilanteessa, mutta muissa kuin hätätilanteissa päivystyskeskukseen ei tule soittaa, Tuominen sanoo. Sen sijaan voi lähettää sähköpostia osoitteeseen paivystys.um@formin.fi (siirryt toiseen palveluun). Ensisijaisesti tietoa kannattaa etsiä itse esimerkiksi UM:n sosiaalisen median kanavista, Tuominen kertoo.

Lisäksi matkustusilmoitus pitää tehdä, Tuominen sanoo. Se kannattaa, koska UM lähettää ilmoituksen tehneille tietoa.

Mikä on sellainen hätätilanne, jossa UM:ään voi soittaa?

– Hätätilanne on jonkinlainen vaara. Se ei ole vaara, että paikalliset viranomaiset ovat sulkeneet alueen tai kaupungin tai koko maan.

Hätätilanne on esimerkiksi, jos sairastuu vakavasti tai joutuu koronaviruksen takia tehohoitoon, joutuu onnettomuuteen, rikoksen uhriksi, vangituksi tai pidätetyksi. Lievät koronavirusoireet eivät ole hätätila. Vakavissa oireissa on otettava yhteyttä paikalliseen terveydenhuoltoon.

Mistä sitten saada apua, kun on jumissa, jos ei UM:ltä?

Ensisijaisesti paikallisviranomaisilta. Heidän ohjeitaan pitää kuunnella ja liikkumisrajoituksia noudattaa. Ulkoministeriö ei voi Tuomisen mukaan vaikuttaa toisen valtion antamiin päätöksiin.

UM suosittelee, ettei ulkomaille matkustettaisi. Jos silti lähtee ja joutuu vaikeuksiin, saako apua?

Konsulipalveluita annetaan täysin riippumatta siitä, onko lähtenyt matkalle ennen suosituksia vai sen jälkeen, Tuominen vakuuttaa.