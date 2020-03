Saksan hallituslähteet Reutersille: Trump yrittää houkutella koronavirusrokotetta kehittävää firmaa Saksasta Yhdysvaltoihin

Saksan ja Yhdysvaltain välillä näyttää olevan meneillään kulissien takainen taistelu koronavirusrokotetta kehittävästä yrityksestä.

Saksalainen CureVac -yritys kehittää parhaillaan rokotetta, jonka se toivoo tehoavan maailmalla jylläävään uuteen koronavirukseen.

Yhdysvaltain hallinto yrittää päästä käsiksi tähän potentiaaliseen rokotteeseen, lähteet Saksan hallituksen sisältä kertovat uutistoimisto Reutersille.

Tilanteen paljasti saksalaislehti Welt sunnuntainumerossaan (siirryt toiseen palveluun) julkaistussa selvityksessä. Welt am Sonntag uutisoi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on yrittänyt houkutella CureVac -yritystä Yhdysvaltoihin rahalla ja Saksa on tehnyt vastatarjouksia.

Lehdelle puhuneen nimettömän hallituslähteen mukaan Trump yrittäisi saada kehiteltävän rokotteen pelkästään amerikkalaisten käyttöön.

CureVac valitsemassa rokotetta jatkoon

Saksalaiset poliitikot toivovat, ettei mikään maa saisi monopolia tuleviin koronavirusrokotteisiin.

– Saksan hallitus on erittäin halukas varmistamaan, että rokotteita ja vastalääkkeitä uuteen koronavirukseen kehitetään myös Saksassa ja Euroopassa, sanoo Saksan terveysministeriön tiedottaja Reutersille.

CureVac-yhtiö kiistää lausunnossa, että meneillään olisi yrityskauppa. Yhdysvaltain Saksan-suurlähetystö ei ole kommentoinut asiaa Reutersille.

CureVac kehittelee useita mahdollisia koronavirusrokotteita ja on valitsemassa nyt niistä parasta, jolle voitaisiin tehdä kliinisiä testejä. Yhtiö toivoo, että sillä olisi kesä- tai heinäkuussa olemassa kokeellinen rokote, jolle voitaisiin saada lupa ihmisille tehtäviin testeihin.

CureVac kertoo verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että sen toimitusjohtaja sai pari viikkoa sitten kutsun Valkoiseen taloon keskustelemaan kehiteltävistä rokotteista presidentti Trumpin, varapresidentti Mike Pencen ja muiden Yhdysvaltain edustajien kanssa.

