Joe Biden: Valitsen naisen varapresidenttiehdokkaakseni, jos voitan

Yhdysvaltain demokraattien presidenttiehdokkuutta kärkkyvä entinen varapresidentti Joe Biden sanoo valitsevansa naisen varapresidenttiehdokkaaksi, mikäli hän tulee valituksi demokraattien ehdokkaaksi, kertoo CNN (siirryt toiseen palveluun).

– Jos minusta tulee presidentti, hallintoni tulee peilaamaan maatamme. Ja minä itse asiassa sitoudun ottamaan naisen varapresidentikseni. On olemassa paljon naisia, jotka ovat päteviä presidenttejä huomenna. Minä ottaisin naisen varapresidentikseni, Biden sanoi CNN:n ja Univisionin järjestämässä vaaliväittelyssä.

Biden ei ole aiemmin sanonut kampanjansa aikana, että valitsisi naisen varapresidentikseen.

Biden ja demokraattien sisäisen vaalin vastaehdokkaansa Bernie Sanders väittelivät tällä kertaa ilman yleisöä koronavirustilanteen vuoksi.

Kun Sandersilta kysyttiin, olisiko myös hän valmis ottamaan naisen varapresidentiksi, hän vastasi myönteisesti.

– Todennäköisesti, kyllä. Minulle ei ole tärkeää nimetä vain naista. Hänen täytyy olla edistyksellinen nainen, ja meillä on tarjolla edistyksellisiä naisia. Joten olen vahvasti menossa siihen suuntaan, Sanders sanoi.

Sanders mainitsi myös, että hänen hallituksensa neuvonantajista puolet tulisi olemaan naisia.

Biden johtaa kisaa

Demokraattien esivaaleissa on tällä hetkellä ilmoitettu 1794 delegaattia, joista Bidenin nimiin on mennyt 890. Sandersin takana seisoo 736 delegaattia. Yhteensä tarjolla on 3979 delegaattia, joista voittoon tarvitaan 1991.

Kisasta jo pois jättäytyneistä demokraateista Biden on saanut tukijakseen esimerkiksi Pete Buttigiegin, Beto O’Rourken ja Amy Klobucharin sekä reilu viikko sitten myös Kamala Harrisin, jota on myös spekuloitu Bidenin mahdollisena varapresidenttiehdokkaana.

Lue myös:

Trumpin haastavat nyt vahvimmin harmaahapset, näin he eroavat toisistaan – Joe vaalii ystävänsä Barackin perintöä ja Bernie lupaa poliittista vallankumousta(4.3.)