Herätys: Hallitus esittelee uusia koronatoimia, lääkärit kertovat Suomen varautumisesta pandemioihin, New York sulki ravintolat

Aloittaako hallitus talouden elvytyksen?

Viiden hallituspuolueen vetäjät pohtivat viikonloppuna, miten kouluissa ja päiväkodeissa pitäisi taistella koronan leviämistä vastaan. Tänään hallitus kertoo myös, tuetaako yrityksiä, kun kysyntä vähenee. Myös se on auki, aloittaako hallitus talouden elvytyksen. Hallitusohjelmassa on sovittu, että poikkeustilanteissa taloutta voidaan elvyttää lähivuosina yhteensä miljardilla eurolla.

Lääkärit: Hoidettavat on pantava tärkeysjärjestykseen

Merja Saarinen on ollut valmistelemassa varautumissuunnitelmia aiemminkin. Antti Haanpää / Yle

Aiemmissa epidemioissa myrskyn silmässä olleet lääkärit Terhi Kilpi, Jukka Lumio ja Merja Saarinen kertovat, miten pandemioihin on Suomessa varauduttu. Korona on vielä monin tavoin tuntematon, mutta virukset ovat aina lopulta kesyyntyneet – hirveän peloissaan ei tarvitse olla, muistuttaa Terhi Kilpi.

Mullistaako koronavirus työelämän?

Asiantuntijat uskovat, että etätyön suosio voi jäädä voimaan myös koronaviruksen jälkeen. Rolf Granqvist / Yle

Koronaviruksen vuoksi monilla työpaikoilla on siirrytty suosimaan etätöitä. Aikaisempien arvioiden mukaan jopa puolet työssäkäyvistä voisi tehdä ainakin osan töistään etänä. Asiantuntijat uskovat, että etätöitä tehdään nykyistä enemmän myös koronaviruksen jälkeen. Epidemian vaikutukset työelämään ja sitä kautta yhteiskuntaan voivat olla merkittäviä.

Koronan torjunta voi johtaa lomautuksiin

Roomalainen ostoskeskus näytti autiolta 12. maaliskuuta Italian suljettua kaikki kaupat. Andreas Solaro / AFP

Järeät keinot koronan leviämisen estämiseksi voivat johtaa monen työntekijän lomautuksiin. Erityisesti kauppakeskuksiin, tapahtumiin ja matkailuun liittyvät työntekijät ovat kyselleet työttömyyskassasta, miten toimia, jos lomautus osuu omalle kohdalle. Yleinen työttömyyskassa on jo varautumassa korvaushakemusten tulvaan lisäämällä henkilökuntaansa.

Fed laski ohjauskorkoaan rajusti, New York sulkee ravintolat

Yhdysvaltojen New Yorkissa varaudutaan koronavirukseen sallimalla vain noutoruoka ja kotiinkuljetukset. Muun muassa baarit ja yökerhot suljetaan. AOP

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on alentanut ohjauskorkoaan rajusti kokonaisella prosenttiyksiköllä 0–0,25 prosenttiin. Koronlasku on osa Fedin massiivisia hätätoimia koronaviruspandemiasta johtuvan talouskriisin lievittämiseksi. New York ja Los Angeles ovat puolestaan ilmoittaneet sulkevansa baarit ja yökerhot koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Ainoastaan noutoruoat ja kotiinkuljetukset sallitaan jatkossa.

Kiina-tuntijat: Konfutse-instituutti on mainehaitta Helsingin yliopistolle

Kiina valitsee Helsingin instituuttiin tulevat kiinalaiset varajohtajat pekingiläisestä Renminin yliopistosta. Henrietta Hassinen / Yle

Konfutse-instituutit ovat Kiinan kieleen ja kulttuuriin erikoistuneita laitoksia, joita toimii lähes 500 ympäri maailmaa pääosin yliopistojen sisällä. Viime vuosina useat kymmenet yliopistot ovat lakkauttaneet instituuttien toiminnan, koska niiden on koettu olevan osa Kiinan propagandakoneistoa. Jos yhteistyö aloitettaisiin nyt, riskejä mietittäisiin varmasti paljon tarkemmin, arvioi instituutin johtaja Julie Chen.

Sää selkenee

Nina Karusto / Yle

Maanantaipäivän aikana sää selkenee lännestä alkaen ja laajalti on aurinkoista. Pohjoistuuli saa ilman tuntumaan kolealta, vaikka Lappia lukuunottamatta on plussaa.

