THL:n pääjohtaja: Sairastuneiden todellinen lukumäärä voi olla Suomessa 20–30 kertaa suurempi kuin on todettu

Koronatartunnan saaneiden todellinen lukumäärä voi olla 20–30 kertaa suurempi kuin tähän mennessä on todettu, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa.

Suomessa oli maanantaiaamuun mennessä todettu yhteensä 241 varmistettua koronavirustartuntaa. Kaikkia epäiltyjä tartuntoja ei kuitenkaan enää testata, joten tartuntojen määrä on todennäköisesti paljon suurempi.

Suomessa testataan tällä hetkellä vakavasti sairaita, riskiryhmään kuuluvia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä.

– Testaaminen painottuu sellaisiin oireisiin ja henkilöihin, joiden kohdalla on tärkeä tietää, onko kyseessä korona, Tervahauta sanoo.

Tartuntojen määriä on arvioitu tietokonesimulaatioiden avulla. Simulaatiot perustuvat muista maista saatuun tietoon. Tervahaudan mukaan arviot vaihtelevat suuresti, koska tartuntojen jäljityksessä on ollut maakohtaisia eroja.

Myös tartuntaketjujen seuraaminen on Tervahaudan mukaan käymässä hankalaksi. Suurin osa Suomessa todetuista tartunnoista liittyy edelleen matkailuun.

– On todennäköistä, että tulee sellaisia todettuja tapauksia, joissa näitä ketjuja ei enää löydy. Silloin tartuntoja on yhteisöissä paljon enemmän kuin on testaamalla todettu, Tervahauta sanoo.

Sairaalat varautuvat koronaan

Tervahaudan mukaan testaamista pyritään lisäämään, kun sairaaloiden kapasiteetti sen sallii. Tällä hetkellä sairaalat joutuvat varautumaan todettujen tapausten hoitoon.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on perustanut koronaterveysasemia. Kiireettömiä hoitoja joudutaan perumaan, jotta työvoimaa riittää vakaviin tapauksiin.

– Sairaalat varautuvat vakaviin tapauksiin perumalla kiireettömiä hoitoja. Normaali kiireetön toiminta täytyy ajaa riittävän pian alas, koska vakavia tapauksia voi tulla nopeasti paljon, Tervahauta sanoo.

Tervahaudan mukaan suuri osa suomalaisista tulee sairastamaan koronaviruksen lievänä hengitystieifektiona. Jos oireet ovat lieviä, potilaan tulee jäädä kotiin sairastamaan. Hoito on samanlaista kuin tavallisen influenssan kanssa.

– Tautia hoidetaan oireenmukaisesti levolla ja kipulääkkeillä. Annetaan elimistön toipua viruksesta. Jos tulee vakavampia väsymisen oireita tai hengenahdistusta, on syytä hakeutua hoitoon, Tervahauta sanoo.

